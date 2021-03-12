Комп'ютерні ігри стануть корисними для здоров'я: що вигадав український стартап Racсoon.World

Поєднати розваги та медицину цілком реально, доказом чого є робота стартапу Racсoon.World. Першими інноваційні гаджети випробують німці та поляки.

Чим займається Raccoon.World

Українка Світлана Мальована, у минулому юристка, заснувала компанію Raccoon.World у 2016 році. Стартап розробляв контролери для віртуальної реальності.

Зверніть увагу Успіх – це не про інвестиції, – стартап відмовився від пропозиції в 30 мільйонів доларів

Проте доволі швидко з'ясувалося, що на ринку геймінгу успіху не буде. Сьогодні гаджет Raccoon допомагає європейцям швидше відновлювати здоров'я після травм. Обсяг інвестицій наближається до 1,4 мільйона євро від інвесторів та ще близько 800 тисяч євро грантами. То ж що компанія зі сфери медицини має до розваг?

Як стартап знайшов свою нішу

Коли Світлана Мальована зайнялася технологічним бізнесом, віртуальна реальність була в моді:

У 2014 році Facebook купив за 2,3 мільярда доларів VR-стартап Oculus.

купив за 2,3 мільярда доларів VR-стартап Oculus. А у 2015-му власний VR-шолом випустив Samsung.

Стартап Мальованої розробив контролер Raccoon.Clip, який позиціонували як універсальний замінник мишки або джойстика, здатний працювати з будь-якою платформою або пристроєм. Гаджет у вигляді кліпси надягався на руку, зчитував рухи гравця і транслював дані у гру.

Першу партію жінка разом із командою у 2017 році вивела на краудфандинговий майданчик Kickstarter і повезла гаджет на конференцію TechCrunch Disrupt до Сан-Франциско. Успіху не було, але команда винесла важливий урок – зрозуміла свого клієнта.

Насправді контролер підійшов не так звичайним геймерам, як людям, які мали проблеми з рухливістю рук. Саме зустріч з одним таким хлопчиком на конференції наштовхнула Світлану на зміни.

Змінитися, щоб вижити

Зміна курсу в компанії – далеко не рідкість:

Amazon починав як онлайн-бібліотека.

Twitter задумувався як сервіс для подкастингу.

А YouTube – як майданчик для побачень.

Українці з Racoon.World залишили ключову технологію, але знайшли їй нове застосування. Вони розробили хмарну платформу Raccoоn.Recovery для реабілітації.

Як це працює

Платформа збирає дані з використання контролера пацієнтом і передає їх лікарю. Терапевт може віддалено стежити за відновленням пацієнта. Контролери для кисті забезпечили додатковими датчиками, додали гаджети для плеча. Їх можна використовувати у будь-який комп'ютерній грі. Наприклад, автоперегони Need for Speed добре тренують зап'ястя.

Алгоритми, девайси і прошивку плат робили самі, для індустріального дизайну і верстки платформи залучали підрядників,

– розповідає Мальована.



Пристрій Raccoon.Clip використовують у іграх / Raccoon.World

Німці та поляки – перші

Продуктом зацікавилася найбільша страхова компанія Польщі PZU. Адже так вони можуть допомогти більшій кількості людей за менші витрати.

Тільки 40% європейських пацієнтів можуть отримати своєчасний доступ до реабілітації. Поки вони чекають на свою чергу, страхова змушена покривати витрати на медикаменти

– каже Мальована.

У Німеччині дещо складніше. Щоб медичний пристрій використовувався у клініках, він повинен потрапити до державного каталогу товарів, які відшкодовуються страховою. Це займає кілька років. Але є й інший шлях – через страхові до клінік, як у Польщі. Вікном у Німеччину для Raccoon став акселератор Startupbootcamp Digital Health.

Самостійний контроль

У травні 2020 роки команда розробила спрощений варіант Racoon Recovery – програму, яка дозволяє проходити реабілітацію без контролерів.

Пацієнт прикріплює смартфон на кисть або плече, а вбудовані акселерометр і гіроскоп зчитують рухи та відправляють дані у хмару.

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Реабілітаційні центри у локдаун закрилися, і для пацієнтів це стало єдиною можливістю продовжити відновлення,

– пояснює засновниця компанії.

На кінець 2020 року спрощену версію використовували пацієнти 43 клінік у Польщі та Німеччині.