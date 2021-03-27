Компанію Трампа звинуватили у контролі за працівниками: вони отримували підозрілі подарунки

Компанія експрезидента США Дональда Трампа могла контролювати та впливати на своїх працівників. Для цього вона використовувала фінансові механізми – оплачувала квартири та навчання їхніх дітей.

Про таку тактику організації розповіла прокуратурі колишня дружина головного співробітника компанії Дженніфер Вайссельберг. Вона передала прокуратурі 7 коробок з документами, отриманими в результаті процесу розлучення.

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Вони хочуть, щоб ви чинили злочини, але не говорили про це. Це дуже контролює,

– сказала Дженніфер Вайссельберг.

Офіс окружного прокурора Манхеттена аналізує, чи не порушив Трамп та його організація податкове законодавство, спотворюючи фінансову інформацію, щоб отримати вигідні умови позики і заплатити невеликі податки.

Як зазначила Дженніфер Вайссельберг, компанія контролювала головних співробітників утриманням надбавок. Кожного разу компанія пропонувала оплачувати навчання дітей замість того, щоб давати надбавку працівникам.

Жінка додала, що зарплата її колишнього чоловіка практично не змінилася за ті 20 років, які він там пропрацював.

Це було типу: "Добре, ми збираємося стати маестро. Це замість підвищення, ми збираємося платити за навчання твоєї дочки. Замість підвищення ми будемо платити за квартиру",

– розповіла Вайссельберг.

Квартира в обмін на залежність

Дональд і Меланія Трамп подарували Дженніфер і Баррі Вайссельберг квартиру в їх будинку Trump Parc East у Центрального парку на Манхеттені як весільний подарунок.

Подружжя Вайссельберг платило всього 400 доларів на місяць за комунальні послуги та інші збори. Це набагато нижче ринкової ставки оренди.

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Дженніфер Вайссельберг наголосила, що хоч ці домовленості на перший погляд здавалися щедрими, вони служили способом стримувати співробітників.

Очевидно, це не подарунок, коли ви отримуєте одну і ту ж зарплату протягом 20 років,

– зауважила жінка.

Вона додала, що така ситуація була просто пасткою. Навіть якщо людина хотіла піти на іншу роботу – не могла цього зробити, адже банально втратила б дім.