Компанії, які невдовзі коштуватимуть трильйон доларів: прогнози експертів

23 серпня 2021 , 11:32
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Джерело:

Fast Company

Наразі існує всього 6 компаній, яким вдалось сягнути понад 1 трильйона доларів капіталізації. На думку експертів, їх кількість може вирости щонайменше вдвічі протягом наступних трьох років.

Платформа для автоматизації розрахунків з кредиторами Tipalti опублікувала звіт щодо фактичної ринкової капіталізації компаній та проаналізувала середньорічні темпи росту провідних гравців бізнес-ринку. Окрім 6 "трильйонників", ще 7 корпорацій можуть перетнути цей поріг до кінця 2024 року.

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Компанії, які вже досягли 1 трильйона доларів капіталізації:

  1. Apple.
  2. Microsoft.
  3. Saudi Aramco.
  4. Amazon.
  5. Alphabet (Google).
  6. Facebook.

Компанії, які прогнозовано стануть "трильйонниками":

  1. Tencent (протягом 1 року).
  2. Tesla (1 рік).
  3. Comcast (2 роки).
  4. Meituan (2 роки).
  5. Nvidia (3 роки).
  6. Kweichow Moutai (3 роки).
  7. Netflix (3 роки).

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Додамо, що Tipalti використала дані на початок червня 2021 року. Тоді Facebook ще не перетнула позначку в 1 трильйон доларів капіталізації, однак аналітики прогнозували, що компанія зробить це найближчим часом, і мали рацію – "трильйонником" Facebook став 28 червня.

Однак майбутнє Tencent, яка стоїть наступною у черзі, поки складно передбачити. Тиск з боку китайських регуляторів може сильно сповільнити темпи її росту.

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Автор: Сергій Зятюк