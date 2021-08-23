Компанії, які невдовзі коштуватимуть трильйон доларів: прогнози експертів

Наразі існує всього 6 компаній, яким вдалось сягнути понад 1 трильйона доларів капіталізації. На думку експертів, їх кількість може вирости щонайменше вдвічі протягом наступних трьох років.

Платформа для автоматизації розрахунків з кредиторами Tipalti опублікувала звіт щодо фактичної ринкової капіталізації компаній та проаналізувала середньорічні темпи росту провідних гравців бізнес-ринку. Окрім 6 "трильйонників", ще 7 корпорацій можуть перетнути цей поріг до кінця 2024 року.

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Компанії, які вже досягли 1 трильйона доларів капіталізації:

Apple. Microsoft. Saudi Aramco. Amazon. Alphabet (Google). Facebook.

Компанії, які прогнозовано стануть "трильйонниками":

Tencent (протягом 1 року). Tesla (1 рік). Comcast (2 роки). Meituan (2 роки). Nvidia (3 роки). Kweichow Moutai (3 роки). Netflix (3 роки).

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Додамо, що Tipalti використала дані на початок червня 2021 року. Тоді Facebook ще не перетнула позначку в 1 трильйон доларів капіталізації, однак аналітики прогнозували, що компанія зробить це найближчим часом, і мали рацію – "трильйонником" Facebook став 28 червня.

Однак майбутнє Tencent, яка стоїть наступною у черзі, поки складно передбачити. Тиск з боку китайських регуляторів може сильно сповільнити темпи її росту.

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