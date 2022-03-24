Компанії, пов'язані з Росією і Білоруссю, отримали 198 мільярдів доходу в Україні

Компанії, пов'язані з агресором сумарно отримали дохід в 198 мільярдів гривень у 2020 році в Україні. Йдеться про компанії, серед акціонерів, засновників і кінцевих власників яких фігурує хоча б один громадянин або резидент Росії чи Білорусі.

Це означає, що принаймні частина із цього доходу йде до держави-агресора та її прибічника. Про це 24 каналу повідомила команда платформи великих даних Vkursi.

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Там створили реєстр компаній, який дозволяє перевірити, чи пов’язана компанія із Росією чи Білоруссю. Також доступні 7 фільтрів, за якими зручно аналізувати: країною, типом зв'язку, доходом, прибутком, регіоном реєстрації, статусом та видом економічної діяльності КВЕД.

Скільки бізнесу в Україні пов'язано з агресором

Майже 31 тисяча росіян та білорусів є власниками, засновниками або акціонерами бізнесу в Україні:

щонайменше 4 630 цих осіб – кінцеві бенефіціарні власники з Росії;

а 1589 – кінцеві бенефіціарні власники з Білорусі.

Загалом зв'язок з Росією чи Білоруссю виявили у 21 028 компаніях.



Скільки компаній пов'язані з ворогом / Інфографіка Vkursi

Націоналізація

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про примусове вилучення майна російської держави, майна юридичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами, прямими чи опосередкованими. Це робитимуть без будь-якої компенсації.

Але власність фізосіб – росіян та білорусів – не підпадає під критерії націоналізації.

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