Компанії почали звільняти невакцинованих співробітників

Американський канал CNN звільнив трьох співробітників, які порушили правила компанії. Причиною звільнення називають те, що співробітники новинного каналу прийшли на роботу в офіс без щеплення проти COVID-19.

У повідомленні для співробітників, поширеному керівництвом компанії, було наголошено, що CNN вкрай радикально реагуватиме на роботу в офісах невакцинованих працівників.

До теми 1 000 доларів за вакцинацію: нова ініціатива працедавців

Цю інформацію опублікував у твітері журналіст CNN Олівер Дарсі.

Нульова толерантність до роботи невакцинованих працівників у офісах

ЗМІ твердять, що керівник WarnerMedia News and Sports та президент CNN Worldwide Джефф Цукер, прийняв рішення про звільнення невакцинованих співробітників, які працювали в офісі, одразу ж після того, як йому стало відомо про це минулого тижня.

Дозвольте мені внести ясність – у нас політика нульової терпимості в цьому питанні,

– написав Цукер,

На сьогодні канал CNN не подає подробиць звільнення співробітників та інформації про місце роботи звільнених співробітників.

Зверніть увагу Виробів Nike та Adidas поменшає: нова хвиля COVID-19 атакує азійський регіон

Тотальна вакцинація

Окрім цього компанія CNN зобов'язала всіх співробітників, які працюють в офісному режимі повністю вакцинуватись від COVID-19 та надати відповідне підтвердження.

До цього часу CNN покладалась на "систему поваги" і не вимагала від співробітників надання доказів проведення вакцинації. Більше третини співробітників новинного відділу CNN повернулися на роботу в офіс.

Повернення в офіси відкладається

У службовій записці CNN також говориться, що заплановане на 7 вересня масове повернення співробітників до офісного формату роботи буде відкладено принаймні до початку – середини жовтня.

Компанії відтерміновують повернення до офісного режиму / Фото Unsplash

Інші медіакомпанії також приймають аналогічні рішення у зв'язку з ростом числа випадків захворюванню на COVID-19 у США. Зокрема, компанія Associated Press у четвер 5 серпня повідомила співробітникам, що очікуване з 13 вересня повернення до офісного режиму роботи буде відкладено на пізніший термін.