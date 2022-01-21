Компанії Meta і Snap звинувачують у самогубстві 11-річної дівчинки

Матір 11-річної дівчинки подала судовий позов проти компаній Meta і Snap. Вона звинувачує їхні платформи у самогубстві доньки.

Таммі Родрігес заявила, що її донька Селена протягом двох років страждала "екстремальною залежністю" від соціальних мереж, створених і контрольованих компаніями-відповідачами. Жінка намагалась обмежити доступ доньки до платформ, однак після цього дитина втекла з дому і наклала на себе руки.

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Meta і Snap звинувачують у самогубстві дитини

Жінка розповіла, що водила дитину до психотерапевта. Лікар зазначив, що ніколи до цього не бачив пацієнта "більш залежного від соціальних мереж", ніж Селена.

Родрігес звинуватила компанії у неналежній якості продуктів, халатності і порушенні закону Каліфорнії про захист споживачів. У позові йдеться, що Meta і Snap знали про небезпеку їхніх платформ для великого відсотка неповнолітніх користувачів.

Іншими словами, обвинувачені навмисно створили приманку для малолітніх дітей, однак не змогли забезпечити адекватний захист від шкідливих ефектів, які створюють цифрові платформи. Вони (соціальні мережі – ред. 24 канал) повністю належать і контролюються цими компаніями,

– заявила Родрігес.

До слова, у Meta і Snap судовий позов поки жодним чином не прокоментували.

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