Компанії закликали допомогти українській економіці та створити надійний тил. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький 10 червня.

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Компаніям, що покинули ринок Росії, запропонували бізнесувати на Львівщині

Фахівці відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Львівської ОВА підготували та надіслали листи з інвестиційними пропозиціями Львівської області міжнародним компаніям, які вже покинули ринок росії,

– мовиться в повідомленні.

Приблизно 80 міжнародних компаній отримали інвестиційні пропозиції розпочати свою роботу на території Львівщини.

І ще близько 30 міжнародних компаній-франчайзерів можуть мати спрощені умови купівлі франшизи для українських підприємств.

Львівська ОВА закликає бізнес працювати та розвиватись саме в Україні, створювати надійний економічний тил, а міжнародні компанії розривати усі зв'язки з країною-агресором та всі інвестиції вливати в економіку нашої країни, зокрема й Львівщини!

– наголошують в ОВА.

Škoda відновлює роботу заводу в Україні

Відомий чеський виробник авто та двигунів відновив роботу в Україні. З 10 червня запрацював завод компанії Eurocar у селі Соломоново Закарпатської області. Про це компанія повідомляє на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Як зазначає виробник, "ŠKODA AUTO надає відчутну підтримку на економічному фронті й відновлює поставки автомобілів ŠKODA в Україну".

Постачати поставки свої авто в Україну компанія буде у форматі SKD. Це технологія збирання автомобілів з повністю готових до збирання комплектуючих, часто вже у вигляді великих вузлів.

Першу партію авто Škoda вже відвантажили. Вона налічує 80 моделей кросоверів KODIAQ і KAROQ.

Чеська компанія наголошує, що збільшення обсягів виробництва буде напряму залежати від розвитку війни в Україні. Адже вільні приміщення заводу й надалі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб.

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