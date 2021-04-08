Компанія Twitter хотіла придбати Clubhouse за 4 мільярди доларів, – Bloomberg

У Twitter хотіли придбати голосову соцмережу Clubhouse. Перемовини про це тривали останні кілька місяців.

Таку інформацію ЗМІ отримало з власних джерел. Люди, які повідомили про це, попросили залишитись анонімними, оскільки справа приватна.

До теми Оштрафували тричі за день: Twitter повинен сплатити Росії майже 9 мільйонів рублів

Відомо, що Clubhouse оцінювали приблизно у 4 мільярди доларів. Наразі переговори зупинились. Чому саме – невідомо.

Представник Twitter відмовився коментувати інформацію. У Clubhouse також не відповіли на запит журналістів.

Що таке Clubhouse? Це нова соціальна мережа. Її заснували колишні розробники з Google: Пол Девісон і Роган Сет. У мережі можна спілкування у режимі реального часу і лише голосом. Інші формати сервіс не підтримує.



Програма стала популярною у різних країнах у лютому 2021 року. Тоді багато людей хотіли зареєструватися у мережі, однак це можна було зробити лише за запрошенням. Це нова соціальна мережа. Її заснували колишні розробники з Google: Пол Девісон і Роган Сет. У мережі можна спілкування у режимі реального часу і лише голосом. Інші формати сервіс не підтримує.Програма стала популярною у різних країнах у лютому 2021 року. Тоді багато людей хотіли зареєструватися у мережі, однак це можна було зробити лише за запрошенням.

Останні новини Twitter

Акції Twitter виросли приблизно на 3% у середу, 7квітня. Тепер ринкова вартість компанії з Сан-Франциско склала 55,1 мільярда доларів.

у середу, 7квітня. Тепер ринкова вартість компанії з Сан-Франциско склала Компанія Twitter має великі проблеми у Росії . Там 2 квітня суд виніс рішення про 3 великих штрафи. Компанія повинна сплатити Росії майже 9 мільйонів рублів за те, що не хотіла видаляти допис про заклик до протестів.

. Там 2 квітня суд виніс рішення про 3 великих штрафи. Компанія повинна сплатити Росії за те, що не хотіла видаляти допис про заклик до протестів. Також наприкінці березня 2021 року генеральний директор Twitter, мільярдер Джек Дорсі продав свій перший твіт за майже 3 мільйони доларів.

Раніше у Bloomberg повідомляли, що Clubhouse веде перемовини щодо залучення фінансування від інвесторів.