Компанія Twitter хотіла придбати Clubhouse за 4 мільярди доларів, – Bloomberg

У Twitter хотіли придбати голосову соцмережу Clubhouse. Перемовини про це тривали останні кілька місяців.
Таку інформацію ЗМІ отримало з власних джерел. Люди, які повідомили про це, попросили залишитись анонімними, оскільки справа приватна.
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Відомо, що Clubhouse оцінювали приблизно у 4 мільярди доларів. Наразі переговори зупинились. Чому саме – невідомо.
Представник Twitter відмовився коментувати інформацію. У Clubhouse також не відповіли на запит журналістів.
Довідка.
Раніше у Bloomberg повідомляли, що Clubhouse веде перемовини щодо залучення фінансування від інвесторів.
Це нова соціальна мережа. Її заснували колишні розробники з Google: Пол Девісон і Роган Сет. У мережі можна спілкування у режимі реального часу і лише голосом. Інші формати сервіс не підтримує.
Програма стала популярною у різних країнах у лютому 2021 року. Тоді багато людей хотіли зареєструватися у мережі, однак це можна було зробити лише за запрошенням.
Останні новини Twitter
- Акції Twitter виросли приблизно на 3% у середу, 7квітня. Тепер ринкова вартість компанії з Сан-Франциско склала 55,1 мільярда доларів.
- Компанія Twitter має великі проблеми у Росії. Там 2 квітня суд виніс рішення про 3 великих штрафи. Компанія повинна сплатити Росії майже 9 мільйонів рублів за те, що не хотіла видаляти допис про заклик до протестів.
- Також наприкінці березня 2021 року генеральний директор Twitter, мільярдер Джек Дорсі продав свій перший твіт за майже 3 мільйони доларів.