У Twitter хотіли придбати голосову соцмережу Clubhouse. Перемовини про це тривали останні кілька місяців.

Таку інформацію ЗМІ отримало з власних джерел. Люди, які повідомили про це, попросили залишитись анонімними, оскільки справа приватна.

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Відомо, що Clubhouse оцінювали приблизно у 4 мільярди доларів. Наразі переговори зупинились. Чому саме – невідомо.

Представник Twitter відмовився коментувати інформацію. У Clubhouse також не відповіли на запит журналістів.

Довідка. Раніше у Bloomberg повідомляли, що Clubhouse веде перемовини щодо залучення фінансування від інвесторів.

Що таке Clubhouse? Це нова соціальна мережа. Її заснували колишні розробники з Google: Пол Девісон і Роган Сет. У мережі можна спілкування у режимі реального часу і лише голосом. Інші формати сервіс не підтримує.



Програма стала популярною у різних країнах у лютому 2021 року. Тоді багато людей хотіли зареєструватися у мережі, однак це можна було зробити лише за запрошенням. Це нова соціальна мережа. Її заснували колишні розробники з Google: Пол Девісон і Роган Сет. У мережі можна спілкування у режимі реального часу і лише голосом. Інші формати сервіс не підтримує.Програма стала популярною у різних країнах у лютому 2021 року. Тоді багато людей хотіли зареєструватися у мережі, однак це можна було зробити лише за запрошенням.

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