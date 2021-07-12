Компанія-творець TikTok передумала виходити на біржу: все через тиск влади Китаю

Материнська компанія TikTok під назвою ByteDance вирішила не виходити на IPO після того, як влада Китаю почала чинити тиск на великий бізнес. На скільки часу відклали появу компанії на біржі поки не відомо.

Уряд Китаю вирішив впливати на великі корпорації, прикриваючись боротьбою, спрямованою на усунення ризиків, пов'язаних з безпекою даних. ByteDance отримала схоже попередження від владних структур.

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Чому прийняли таке рішення

ByteDance планувала розміщення всіх або декількох своїх компанії на біржах у США та Гонконзі. Востаннє інвестори оцінювали активи корпорації у близько 180 мільярдів доларів.

Однак після подій березня цього року, коли великі компанії мали зустрічі з представниками китайських регуляторів з питань цінних паперів та кіберпростору, засновник ByteDance Чжан Імін вирішив призупинити свої плани.

Засновник ByteDance заморозив плани виходу компанії на IPO / Фото Scmp

Окрім вимог регуляторів "усунути ризики, пов'язані з безпекою даних", відкласти вихід на IPO довелось і через відсутність у компанії власного фінансового директора.

Нагадаємо, що китайська влада вже нанесла великим корпораціям збитків у понад 823 мільярди доларів через посилення власного контролю над їх діяльністю. Уряду не сподобалось, що вітчизняні компанії торгують своїми акціями за кордоном.