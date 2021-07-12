Уряд Китаю вирішив впливати на великі корпорації, прикриваючись боротьбою, спрямованою на усунення ризиків, пов'язаних з безпекою даних. ByteDance отримала схоже попередження від владних структур.

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Чому прийняли таке рішення

ByteDance планувала розміщення всіх або декількох своїх компанії на біржах у США та Гонконзі. Востаннє інвестори оцінювали активи корпорації у близько 180 мільярдів доларів.

Однак після подій березня цього року, коли великі компанії мали зустрічі з представниками китайських регуляторів з питань цінних паперів та кіберпростору, засновник ByteDance Чжан Імін вирішив призупинити свої плани.

Засновник ByteDance заморозив плани виходу компанії на IPO / Фото Scmp

Окрім вимог регуляторів "усунути ризики, пов'язані з безпекою даних", відкласти вихід на IPO довелось і через відсутність у компанії власного фінансового директора.

Нагадаємо, що китайська влада вже нанесла великим корпораціям збитків у понад 823 мільярди доларів через посилення власного контролю над їх діяльністю. Уряду не сподобалось, що вітчизняні компанії торгують своїми акціями за кордоном.