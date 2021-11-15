Компанія Трампа продала скандальний готель: як це пов'язано з його президентством

Trump Organization підписала угоду про продаж розкішного готелю Trump International у Вашингтоні за 375 мільйонів доларів. У жовтні 2021 року Конгрес США розпочав розслідування щодо цього об'єкту.

Комітет Конгресу заявив, що готель втратив понад 70 мільйонів доларів прибутку, поки Трамп займав пост президента. Протягом його каденції у Trump International часто зупинялись члени республіканської партії, а об'єкт у власності компанії експрезидента отримав 3,7 мільйона доларів від іноземних урядів, чого вистачило б на 7 400 ночівель.

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Що відомо про угоду

У межах запланованої передачі власності Trump International переіменують у Waldorf Astoria, а управляти ним буде група Hilton. Компанія відкрила готель для відвідувачів у вересні 2016 року, після викупу історичної будівлі в оренду на 60 років, і через декілька тижнів після висування кандидатури Трампа на пост президента від республіканської партії.

120-літня будівля колишньої пошти розташована за 1,6 кілометра від Білого дому, а модернізований всередині неї готель налічує 263 елітні номери.

Готель розташований неподалік від Білого дому / Фото Getty Images

Деталі скандалу

Згідно з розслідуванням Конгресу, цей об'єкт бізнесу Дональда Трампа за його каденції на посту президента був збитковим. При цьому, ексголова США "приховував потенційні конфлікти інтересів", адже декларував доходи готелю за час свого президентства у розмірі 150 мільйонів доларів.

Це протирічить законодавству Сполучених Штатів, адже Конгрес вбачає у звітах Трампа переслідування політичних інтересів шляхом індивідуальної бізнес-діяльності.

До слова, у Trump Organization спростовують наявність правопорушення і називають звіт Конгресу таким, "що вводить в оману".