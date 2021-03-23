Компанія Telegram залучила 1 мільярд доларів: хто став інвестором

Компанія Telegram Group, що володіє месенджером Telegram, залучила понад мільярд доларів інвестицій. Це трапилось після продажу облігацій великим інвесторам.

Засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що завдяки цим інвестиціям Telegram продовжить зростати в усьому світі. Додав, що вони дотримуються своїх цінностей і залишаються незалежними.

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Мета Telegram – стати фінансово стійким проєктом, який буде служити людству протягом десятиліть або навіть століть. Сьогодні ми стали на один крок ближче до цієї мети,

– написав Дуров.

Хто став інвестором

Джерело: Forbes

2 арабські компанії інвестували по 75 мільйонів доларів:

Mubadala Investment Company;

Abu Dhabi Catalyst Partners.

У компаніях очікують подальший розвиток Telegram в їхній країні. Месенджер планує відкрити свій офіс в Абу-Дабі.

Cеред великих інвесторів, що вклалися в проєкт, є і Російський фонд прямих інвестицій.

На початку березня Telegram Group розмістила п'ятирічні конвертовані доларові облігації. У такий спосіб залучила 1 мільярд доларів. Ставка за бондами склала 7% річних.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що залучені кошти компанія готова витратити на розвиток, а також на повернення грошей інвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network, яка не запустилась.

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