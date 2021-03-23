Компанія Telegram залучила 1 мільярд доларів: хто став інвестором
Компанія Telegram Group, що володіє месенджером Telegram, залучила понад мільярд доларів інвестицій. Це трапилось після продажу облігацій великим інвесторам.
Джерело:Телеграм Павла Дурова
Засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що завдяки цим інвестиціям Telegram продовжить зростати в усьому світі. Додав, що вони дотримуються своїх цінностей і залишаються незалежними.
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Мета Telegram – стати фінансово стійким проєктом, який буде служити людству протягом десятиліть або навіть століть. Сьогодні ми стали на один крок ближче до цієї мети,
– написав Дуров.
Хто став інвестором
Джерело: Forbes
2 арабські компанії інвестували по 75 мільйонів доларів:
- Mubadala Investment Company;
- Abu Dhabi Catalyst Partners.
У компаніях очікують подальший розвиток Telegram в їхній країні. Месенджер планує відкрити свій офіс в Абу-Дабі.
Cеред великих інвесторів, що вклалися в проєкт, є і Російський фонд прямих інвестицій.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що залучені кошти компанія готова витратити на розвиток, а також на повернення грошей інвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network, яка не запустилась.
Невдалий запуск TON: коротко
- Ще наприкінці 2017 року заговорили про створення платформи TON. Головна ідея – вбудування платіжної системи на основі власного блокчейну TON в месенджер Telegram.
- Тоді залучили 1,7 мільярда доларів інвестицій, однак даремно – американський суд заборонив Telegram випуск своєї криптовалюти.
- Зараз інвестори вимагають, щоб Дуров компенсував збитки за провал проєкту.
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