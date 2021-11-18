Виторг компанії за третій квартал 2021 року зріс на 102% – до 509 мільйонів доларів. Чисті збитки за цей проміжок часу у рази менші – 77 мільйонів доларів. Щоденно ігрову платформу, створену Roblox, запускають понад 47 мільйонів користувачів.

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Успіх попри невтішні прогнози

Аналітики прогнозували, що інтерес до ігрової платформи Roblox знизиться разом з початком нового навчального року. На геловінські вихідні гра узагалі була недоступною через технічний збій протягом 70 годин, що також мало вплинути на прибутки компанії.

Однак прогнози не справдились, і завдяки успішному кварталу Roblox змогла випередити лідера ринку Activision Blizzard (розробник Call of Duty, Warcraft, Diablo) за ринковою капіталізацією – у конкурента вона сягає 54 мільярдів доларів.

Від школярів до метавсесвіту

Roblox створили у 2004 році американці Девід Башуцкі та Ерік Кассел. За перші 15 років існування компанія залучила понад 865 мільйонів доларів інвестицій, а у 2020 році вийшла на фондову біржу Нью-Йорка через прямий лістинг. Першого ж дня її оцінка становила 45 мільярдів доларів.

За словами професорки з університету Каліфорнії Мімі Іто, основні гравці у Roblox – діти віком від 9 до 15 років. Вони люблять платформу, оскільки на ній легко створювати власні ігри та знайомитись з іншими користувачами, які перебувають у віртуальному гейміфікованому всесвіті.

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Головний актив компанії – власна віртуальна валюта Robux, на покупку якої гравці у 2020 році витратили 1,9 мільярда доларів. Також Roblox заробляє на активних розробниках – вони продають власні віртуальні товари на платформі, а компанія знімає комісію у розмірі 50% за кожну транзакцію.

До слова, компанія не звітує про кількість гравців в окремих країнах. Разом з тим прямий конкурент Roblox Minecraft, який поки не має внутрішньої валюти, входить до п'ятірки найпопулярніших ігор в Україні.