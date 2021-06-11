Компанія Netflix відкрила власний магазин: що продають та які ціни

Netflix запустила власний магазин Netflix.shop. У ньому продають серіальну продукцію. Така ідея прийшла після невдалого першого кварталу року – у такий спосіб намагаються компенсувати втрати.
Невдача полягала в тому, що сервіс очікував отримати на 2 мільйони більше передплатників. На жаль, сподівання не справдились.
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"Нам подобається, коли великі історії виходять за рамки екранів і стають частиною життя людей. І саме тому ми запускаємо Netflix.shop як нове місце, що захоплює", – сказав віцепрезидент по споживчих товарах Джош Сайм.
Є також інформація, що Netflix.shop регулярно випускатиме ексклюзивні лімітовані речі, пов'язані з фільмами і серіалами.Довідка. Варто зауважити, що Netflix вже давно продає товари під своїм брендом. Зокрема, магазин Pull&Bear вже 2 роки випускає продукцію за мотивами серіалів.
Який товар можна вже купити
- Одяг.
- Фігурки з мотивами аніме "Ясуке" і "Едем".
- Лімітовані предмети з серіалу "Люпен".
У липні планують представити колекцію одягу за мотивами серіалів "Відьмак" і "Дуже дивні справи".
Ціни на одяг
- Товар, за який можна заплатити найменше – футболки. За них приблизно треба заплатити 35 доларів – 948 гривень.
- Худі і світшоти коштують від 74 доларів, а це 2 тисячі гривень.