Невдача полягала в тому, що сервіс очікував отримати на 2 мільйони більше передплатників. На жаль, сподівання не справдились.

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"Нам подобається, коли великі історії виходять за рамки екранів і стають частиною життя людей. І саме тому ми запускаємо Netflix.shop як нове місце, що захоплює", – сказав віцепрезидент по споживчих товарах Джош Сайм.

Є також інформація, що Netflix.shop регулярно випускатиме ексклюзивні лімітовані речі, пов'язані з фільмами і серіалами.

Довідка. Варто зауважити, що Netflix вже давно продає товари під своїм брендом. Зокрема, магазин Pull&Bear вже 2 роки випускає продукцію за мотивами серіалів.

Який товар можна вже купити

Одяг.

Фігурки з мотивами аніме "Ясуке" і "Едем".

Лімітовані предмети з серіалу "Люпен".

У липні планують представити колекцію одягу за мотивами серіалів "Відьмак" і "Дуже дивні справи".

Ціни на одяг