Компанія найбагатшої людини світу Amazon ухиляється від сплати податків

Як Amazon вдається не платити податки, отримуючи при цьому рекордні доходи від пандемії? Відповідь на це питання прихована у розлогій мережі дочірніх компаній.

Чи можливо, щоб компанія яка повідомила про рекордні доходи в розмірі 53 мільярди доларів, при цьому зазнавши збитків на суму 1,45 мільярда доларів, не сплатила жодного центу податків?

До теми Amazon вразила успіхом у 7 мільярдів: все завдяки рекламному бізнесу

Це питання ставлять перед собою регулятори, політики та слідчі із податково-фіскальних органів країн ЄС, після того, як головний європейський підрозділ Amazon представив вражаючі результати діяльності за 2020 рік. Минулий рік в цілому став для компанії найбагатшої людини світу Джеффа Безоса рекордно успішним по всьому світі, оскільки пандемія сприяла переходу на онлайн-покупки.

Хитра стратегія Amazon: міжнародні дочірні компанії

Десятки окремих, але пов'язаних між собою організацій, зареєстрованих в різних юрисдикціях по всьому світу, складають компанію, яку ми знаємо як "Amazon". Її головна, публічно зареєстрована компанія Amazon.com Inc щорічно подає фінансові звіти в США, але вони не обов'язково повинні містити повну інформацію про всі її європейські операції.

Розплутати потоки доходів буває непросто. Наприклад, американські фінансові документи Amazon свідчать про продаж послуг та товарів у Великобританії на суму 17,5 мільярдів доларів у 2019 році. Однак основна британська дочірня компанія – Amazon UK Services Ltd. – повідомила про доходи на значно меншу суму – лише 4,08 мільярда доларів. Внаслідок чого вона заплатила корпоративний податок в розмірі всього 20,34 мільйона доларів. При цьому зі слів компанії, податки було зменшено користуючись з державних пільг, пов'язаних з інвестиціями в інфраструктуру.

Склади Amazon у Шотландії / Фото Flickr

Деяка частина різниці в доходах, ймовірно, пов'язана з доходами, які надходять через основну європейську дочірню компанію, зареєстровану в Люксембурзі – Amazon EU Sarl. Ця компанія займається продажем послуг і товарів у Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії та Швеції. У 2020 році вона продала товарів і послуг на 53 мільярди доларів.

Як приватна компанія з обмеженою відповідальністю, Amazon EU Sarl, не зобов'язана публікувати детальну фінансову звітність. Її звітність за 2020 рік, подана в Люксембурзі, складалася всього з 23 сторінок і представляла доходи та витрати по обмеженому числу загальних розділів, не пропонуючи розбивки операцій по країнах.

В Європі існує безліч інших дочірніх компаній Amazon, починаючи від різних національних підрозділів і закінчуючи іншими люксембурзькими підрозділами, такими як Amazon Europe Core Sarl і Amazon Web Services EMEA Sarl – компанія, що надає ІТ-послуги.

Оборот та переміщення прибутку

Наявність мережі міжнародних дочірніх компаній може надати транснаціональним корпораціям безліч шляхів для зниження сплачуваних ними податків. Прибуток можна переміщати з однієї компанії в іншу, щоб скористатися перевагами різних податкових правил в різних юрисдикціях.

Наприклад, компанія, розташована в країні А зі ставкою корпоративного податку 35%, може платити іншій компанії, розташованої в країні Б зі ставкою корпоративного податку 12,5%, за послуги або за використання інтелектуальної власності, наприклад, назви бренду. Ще, як альтернатива, одна організація може стягувати з іншої відсотки за кредит. Якщо витрати перевищать доходи, то податок платити не доведеться.

Присутність в різних юрисдикціях може дати компаніям можливість накопичувати переваги, такі як податкові пільги, які іноді можуть бути використані для списання майбутніх податків. Збитки компанії Amazon EU Sarl в розмірі 1,45 мільярда доларів призвели до нарахування майже 68 мільйонів доларів податкових кредитів, які можуть бути використані в майбутньому, на додаток до накопичених 3,27 мільярда доларів збитків, перенесених на майбутнє.

Помилка або хитрість?

Особливістю деяких зарубіжних дочірніх компаній Amazon є те, що вони з року в рік виявляються збитковими. У випадку з Amazon EU Sarl представник Amazon заявив, що збитки в розмірі 1,45 мільярда доларів були зумовлені інвестиціями в Європі, особливо в інфраструктуру, а також низькою маржею, що притаманні роздрібній торгівлі.

У звітності Amazon EU Sarl вказані витрати в розмірі 38,2 мільярда доларів за статтею "сировина та витратні матеріали", 15 мільярдів доларів за статтею "інші зовнішні витрати" і 278 мільйонів доларів євро за статтею "інші операційні витрати".

Гігантський сортувально-пакувальний центр Amazon у місті Раглі (Англія) / Фото Birminghammail

"Інші зовнішні витрати" включають "надання послуг від афілійованих підприємств", а "інші операційні витрати" "в основному пов'язані з ліцензійними угодами й роялті з афілійованими підприємствами", йдеться у звітності.

Одне можна сказати напевно: неоднозначні результати діяльності Amazon припадають на дуже відповідальний момент, коли набирає обертів робота з укладення міжнародної угоди про оподаткування цифрових технологій, а в Європейському Союзі все активніше намагаються змусити транснаціональні корпорації повідомляти про свої операції та доходи по країнах. Саме це б дозволило пролити світло на те, як компанії на кшталт Amazon, за допомогою фінансових переливів та міграції прибутку між дочірніми компаніями, не сплачують податки та забезпечують собі рекордні надприбутки.