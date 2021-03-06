Було болісно, – компанія мільярдера Барона продала 1,8 мільйона акцій Tesla

З серпня компанія інвестора-мільярдера Рональда Барона продала клієнтам 1,8 мільйона акцій Tesla. Таке рішення прийняли, адже акції ставали занадто великою часткою в деяких портфелях.

Варто зазначити, що Baron Capital продала акції попри те, що протягом наступних 10 років Рональд Барон прогнозує зростання паперів компанії до 2 тисяч доларів.

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Барон заявив, що йому шкода це робити, однак потрібно.

Було болісно продавати кожну акцію,

– сказав він.

Мільярдер додав, що особисто не продав жодної акції виробника електромобілів, а їх було понад 1,1 мільйона.

Компанія повідомила про продаж 1,8 мільйона акцій автовиробника з серпня по лютий. Приблизно 1,2 мільйона з цих акцій були продані за ціною від 400 до 900 доларів за акцію.

Відомо, що станом на 28 лютого Baron Capital володів понад 6,1 мільйона акцій Tesla. Їх придбали за середньою ціною – 42,34 долара за акцію.

Акції Tesla: останні новини

Акції за останній рік зросли на 338% . Одна акція коштує 653,20 доларів .

. Одна акція коштує . Ринкова капіталізація компанії – приблизно 619,2 мільярда доларів.

Барон у червні спрогнозував, що акції Tesla виростуть у понад 10 разів . З того часу акції і справді злетіли.

. З того часу акції і справді злетіли. Вже через 3 місяці, у жовтні, Барон оголосив, що Tesla стане компанією з оборотом в 2 трильйони доларів.

За словами Барона, зберігатиме свої акції як мінімум 10 років. Очільника Tesla Барон запевнив, що продасть свою частку останнім.