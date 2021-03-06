З серпня компанія інвестора-мільярдера Рональда Барона продала клієнтам 1,8 мільйона акцій Tesla. Таке рішення прийняли, адже акції ставали занадто великою часткою в деяких портфелях.

Варто зазначити, що Baron Capital продала акції попри те, що протягом наступних 10 років Рональд Барон прогнозує зростання паперів компанії до 2 тисяч доларів.

До теми Епатажний японський мільярдер шукає 8 людей для спільної подорожі на Місяць

Барон заявив, що йому шкода це робити, однак потрібно.

Було болісно продавати кожну акцію,

– сказав він.

Мільярдер додав, що особисто не продав жодної акції виробника електромобілів, а їх було понад 1,1 мільйона.

Компанія повідомила про продаж 1,8 мільйона акцій автовиробника з серпня по лютий. Приблизно 1,2 мільйона з цих акцій були продані за ціною від 400 до 900 доларів за акцію.

Відомо, що станом на 28 лютого Baron Capital володів понад 6,1 мільйона акцій Tesla. Їх придбали за середньою ціною – 42,34 долара за акцію.

Важливо! За словами Барона, зберігатиме свої акції як мінімум 10 років. Очільника Tesla Барон запевнив, що продасть свою частку останнім.

Акції Tesla: останні новини