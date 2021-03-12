Розважалися на самоізоляції: компанія Lego досягла рекордних продажів під час пандемії

Продажі іграшок бренду Lego суттєво зросли у 2020 році – на 21%. Є кілька причин такого успіху. Одна з ним – електронна комерція через пандемію COVID-19. Люди проводили більше часу вдома та замовляли новинки для своїх дітей, аби на самоізоляції було веселіше.

Компанія також завойовує нові ринки в Китаї. Вона працює над серйозним розвитком електронної комерції.

До теми Успішніший за Netflix: у сервісу Disney+ вже понад 100 мільйонів передплатників

У компанії Lego повідомили, що вважають причинами успіху такі критерії:

розширення асортименту продукції;

окупність інвестицій в електронну комерцію;

різке зростання електронної комерції у світі.

Це дійсно результат величезних зусиль всієї організації, особливо з усіма речами, з якими нам доводилося справлятися протягом року,

– сказав генеральний директор CNBC Нільс Крістіансен.

Продажі зросли на 13% у порівнянні з 2019 роком і склали 43,7 мільярда крон. Варто зазначити, що це найбільший обсяг продажів Lego за рік.

Що купували клієнти Lego

Найвищий показник продажів саме у класичних наборів Lego. Однак багато замовляли і тематичні товари з Super Mario, Nintendo та Disney Star Wars. Наше дослідження дійсно показує, що все більше сімей збирають Lego разом,

– розповів Крістіансен. Важкі моменти компанії

Такий успіх Lego отримала не одразу. Через пандемію компанія була змушена закрити виробничі підприємства в Мексиці і Китаї, також тимчасово припинила роботу деяких торгових точок.

Витрати була не малими, однак це не завадило побити власний рекорд з продажів.

Довідка. У 2020 році Lego відкрила 134 торгових точки, 91 з них розташовані в Китаї. Наразі компанія має 678 магазини під брендом Lego по всьому світу, а також планує відкрити ще 120, зокрема 80 в Китаї. До кінця 2021 року Lego планує в Китаї відкрити приблизно 300 магазинів.