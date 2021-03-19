Наперекір пандемії: компанія Lamborghini вразила рекордним прибутком у 2020 році

Італійський виробник Lamborghini отримав рекордний прибуток у 2020 році. Успіху, найімовірніше, посприяли багаті клієнти з Китаю.

Варто зауважити, що завод були змушені закрити на понад 2 місяці під час пандемії COVID-19. Однак це не завадило отримати приголомшливий результат у підсумку за рік.

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Автовиробник у 2020 році поставив 7430 авто – це лише на 9% нижче рекордного рівня 2019 року. Очікували, що результат буде значно гіршим через пандемію.

Якими були продажі

Продажі перевищили 1,6 мільярда євро. Це на 11% менше, ніж отримали у 2019 році. Представники компанії сказали причину успіху. Вони вважають, що прибуток виріс до рекордно високого рівня через те, що клієнти замовляли дорогі автомобілі, у яких є широкі можливості індивідуалізації.

Прогнози на 2021 рік

Очікують, що результат у 2021 році буде ще кращим. Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман повідомив, що у компанії вже є замовлення на 9 місяців.

Це схоже на фондові ринки. У покупців гарний настрій, вони не можуть дочекатися моменту, щоб знову вийти і насолодитися життям,

– запевнив Вінкельман.

Попри усіх, у Lamborghini є серйозна проблема – посилення норм викидів у всьому світі і перехід на електромобілі.

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Є й інші виробники спортивних автомобілів, такі як:

Ferrari;

McLaren;

Bugatti.

Цим компаніям, які стали відомими завдяки потужним, гучним двигунам, тепер необхідно опанувати трохи іншу сферу – електромобілі.

Вінкельман натякнув, що Lamborghini може зробити перші анонси електромобілів вже у квітні. Однак про це ще достеменно невідомо.