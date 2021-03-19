Наперекір пандемії: компанія Lamborghini вразила рекордним прибутком у 2020 році

Джерело:CNBC
Італійський виробник Lamborghini отримав рекордний прибуток у 2020 році. Успіху, найімовірніше, посприяли багаті клієнти з Китаю.
Варто зауважити, що завод були змушені закрити на понад 2 місяці під час пандемії COVID-19. Однак це не завадило отримати приголомшливий результат у підсумку за рік.
До теми Спорткари на снігу: з Lamborghini зробили танк на гусеницях – відео
Автовиробник у 2020 році поставив 7430 авто – це лише на 9% нижче рекордного рівня 2019 року. Очікували, що результат буде значно гіршим через пандемію.
Продажі перевищили 1,6 мільярда євро. Це на 11% менше, ніж отримали у 2019 році. Представники компанії сказали причину успіху. Вони вважають, що прибуток виріс до рекордно високого рівня через те, що клієнти замовляли дорогі автомобілі, у яких є широкі можливості індивідуалізації.
Очікують, що результат у 2021 році буде ще кращим. Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман повідомив, що у компанії вже є замовлення на 9 місяців.
Це схоже на фондові ринки. У покупців гарний настрій, вони не можуть дочекатися моменту, щоб знову вийти і насолодитися життям,
– запевнив Вінкельман.
Попри усіх, у Lamborghini є серйозна проблема – посилення норм викидів у всьому світі і перехід на електромобілі.
Зверніть увагу Заводи Honda та Toyota припинять роботу в Північній Америці: відома причина
Є й інші виробники спортивних автомобілів, такі як:
Цим компаніям, які стали відомими завдяки потужним, гучним двигунам, тепер необхідно опанувати трохи іншу сферу – електромобілі.
Вінкельман натякнув, що Lamborghini може зробити перші анонси електромобілів вже у квітні. Однак про це ще достеменно невідомо.