Компанія Ілона Маска презентувала проєкт підземної транзитної системи Маямі

The Boring Company Ілона Маска презентувала владі Маямі проєкт підземної транзитної системи. Компанія планує збудувати сім станцій, а протяжність тунельної системи складе майже 10 кілометрів.

Така транзитна система дозволить перевозити понад 7 500 пасажирів на годину у районі Північного Маямі-Біч. Вартість проєкту оцінюють у 185 – 220 мільйонів доларів.

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Проєкт компанії Маска для Маямі

Будівництво транзитної системи триватиме не менше ніж три роки, якщо The Boring Company вдасться прискорити процес отримання всіх необхідних дозволів.

У проєкті представлені й декілька потенційних модернізацій підземної петлі Північного Маямі-Біч. Вони включають можливе будівництво п'ятикілометрової підземної гілки до стадіону "Хард-Рок" і трикілометрового тунелю до кампуса Біскейн Міжнародного університету Флориди.

Чим займається The Boring Company Інфраструктурна і тунельна компанія, заснована Ілоном Маском наприкінці 2016 року. Мета її діяльності – розв'язати проблему заторів на дорогах і підвищити швидкість викопування мережі тунелів настільки, щоб це стало фінансово вигідно.



Джерело: Інфраструктурна і тунельна компанія, заснована Ілоном Маском наприкінці 2016 року. Мета її діяльності – розв'язати проблему заторів на дорогах і підвищити швидкість викопування мережі тунелів настільки, щоб це стало фінансово вигідно.Джерело: Wikipedia

До слова, віцепрем'єр Північного Маямі-Біч Майкл Джозеф заявив, що подібна мережа тунелів, що з'єднує центр міста з пляжем, буде корисною як для місцевих жителів, так і для туристів.

Крім того, вартість будівництва одного кілометра транзитної системи The Boring Company в рази дешевша, ніж в інших проєктах масового транзиту, що пропонують у Південній Флориді, і будівництво не буде настільки руйнівним для місцевої економіки,

– додав Майкл Джозеф.

Додамо, що наразі місто шукає фінансування у регіональної, державної і федеральної влади, щоб все ж реалізувати проєкт модернізації та розширення підземної транзитної системи міста.