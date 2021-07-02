Компанія Ілона Маска порушила обіцянку: на Tesla чекає суд

Власник Tesla подав колективну скаргу на автовиробника, заявивши, що компанія порушила власну обіцянку про безоплатну довічну зарядку електромобілів для деяких власників. Чи зможе адвокат з Каліфорнії виграти суд у гіганта електромобілебудування.

Для підвищення продажів з 2012 по 2016 рік компанія Tesla обіцяла покупцям більшості своїх моделей, що вони зможуть користуватися мережею зарядних станцій Supercharger безоплатно протягом усього життя.

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Проте наприкінці 2016 року компанія ввела плату для водіїв, які залишили свої автомобілі на зарядних станціях Supercharger після закінчення зарядки. Ця плата за "простій" в США становить 0,50 долара за хвилину або 1 долар у хвилину, коли станція працює на повну потужність.

У чому звинувачують Tesla

Кевін Шенкман, адвокат з Південної Каліфорнії, подав скаргу на автовиробника 24 червня у Вищий суд округу Аламеда, заявивши, що введення оплати за простій свідчить про те, що Tesla порушила свою обіцянку про довічну безоплатну зарядку на станціях Supercharging.

Дивіться відео від Ілона Маска про безоплатну зарядку автомобілів Tesla:

У скарзі Tesla звинувачують в порушенні контракту, а також в порушенні законів Каліфорнії про рекламу і конкуренцію. У позові власник електромобіля Tesla прагне, аби учасниками позову стали також ті мешканці штату Каліфорнія, які купили автомобіль з підтримкою технології Supercharger до 17 грудня 2016 року.

Власник відмовився платити за простій автомобіля Tesla

Кевін Шенкман заплатив 83 570 доларів за свою Model S у 2014 році, в договорі купівлі-продажу якої було зазначено, що в комплектації включено режим "Supercharger Enabled", йдеться в позові.

Власник Tesla відмовився оплачувати понесені ним витрати за простій авто, і йому заборонили доступ до зарядки Supercharger, поки не оплатить рахунки. Лист від Tesla із забороною доступу було долучено до позову як речовий доказ.

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Чи справді Tesla обманює покупців

У позові йдеться, що Шенкман купив свій автомобіль Tesla "саме тому, що розумів, що зарядка Supercharging буде безоплатною протягом усього життя", і що він "не купив би Tesla в іншому випадку".

У позові власник Tesla також заявив, що він хоче представляти інтереси всіх ранніх покупців Tesla, щоб відшкодувати їх витрати й штрафні збитки. Він також просить суд винести постанову, яка забороняє Tesla вводити плату.

Зміни внесені Tesla значно погіршують цінову пропозицію, яку було обіцяно раннім клієнтам.

– йдеться в позові.

Станції Tesla Supercharger перевантажені

У Tesla близько 2 800 пунктів зарядки Supercharger по всьому світу, включаючи близько 1 100 в США. Але вони стали "перевантаженими" в міру зростання продажів Tesla, заявляє у позові адвокат.

Зарядні станції Tesla Supercharger перевантажені / Фото Habr

Водночас виробника електромобілів Tesla звинувачують у тому, що він умисно ввів плату за використання Supercharging, щоб впоратися зі зростаючим попитом на використання технології швидкої зарядки. При цьому не врахувавши потребу збільшення кількості станцій Supercharger, у зв'язку зі збільшенням виробництва автомобілів Tesla. Йдеться про те, що зважаючи на заплановане збільшення обсягів виробництва та продажів електромобілів, компанія Tesla повинна була розуміти, що це призведе до браку доступних зарядних пристроїв Supercharger та зробити превентивні кроки у цьому напрямку.

Tesla Supercharger в Україні: обіцянки Маска та реалії сьогодення

Нагадаємо, що ще в останні дні 2018 року Ілон Маск обіцяв впродовж наступного 2019 року покрити мережею Tesla Supercharger 100% Європи, в тому числі Україну.

Проте останні дані щодо потенційного розміщення зарядних станцій Tesla Supercharger в Україні, які було подано виданням Autogeek, свідчать про те, що українські власники автомобілі Tesla навряд чи можуть очікувати появи фірмових станцій швидкої зарядки їх електромобілів до 2022 року.

До 2022 року зарядок Tesla Supercharger в Україні не буде / Фото Googlemaps