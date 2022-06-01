Шведська компанія зробила для росіян лише один виняток. На території держави-агресорки IKEA відкриє відділи для лише для обміну та повернення товарів. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному російському сайті компанії.

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Новий анонс IKEA про роботу в Росії

Ці послуги будуть доступними з 1 червня. Компанія також додала, що IKEA призупинила продажі у Росії на невизначений перід часу й закликали стежити за подальшою інформацією на їхньому сайті.

До теми! Шведська компанія IKEA покинула російський ринок. Відома корпорація також зупинила діяльність у Білорусії, яка, на жаль, стала плацдармом для російських військових. На цей крок корпорація пішла через цинічну війну, яку Росія почала в Україні.

Що відомо про компанію

Корпорацію IKEA у 1943 році заснував Інґвар Кампрад, інформує сайт. З компанії, яка надсилала поштою товари за каталогом за десятиліття IKEA перетворилася на всесвітньо відомий бренд. У 2008 році компанія стала найбільшим у світі продавцем меблів. Це приватна компанія, акції якої не торгуються на фондовому ринку.

Згідно з даними Forbes, IKEA відкрила 422 магазини на понад 50 ринках у світі. Приблизно 70% магазинів компанії розташовані у країнах Європи. Кращими державами для шведської компанії є:

Німеччина з 15% продажів,

продажів, США, де цей показник дорівнює 14%.

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