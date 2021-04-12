Google придбала успішний стартап Dysonics – він працює над технологією об'ємного звуку. Припускають, що Google використає його для своїх нових пристроїв.

Мовиться про навушники, колонки та пристрої доповненої реальності. Варто зазначити, що компанія придбала стартап ще у грудня 2020 року, але відомо про це стало лише зараз.

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На яких умовах була укладена угода – наразі невідомо. Про саму покупку повідомили у заявці Управління по патентах і товарних знаків США.

Довідка. У мережі діляться припущенням, що Google хоче додати об’ємне звучання в свої фірмові навушники Pixel Buds. Таку технологію вже використали в деяких моделях навушників Apple AirPods.

Тепер у Google є деякі патенти на технології бінаурального аудіо.

Що таке бінауральне аудіо? Це спосіб, який передає звук таким, яким його чує людина. За допомогою бінаурального ефекту у людини є просторове сприйняття звуків. Воно стає можливим завдяки тому, що в одне вухо звукові хвилі приходять раніше, а в друге – пізніше.

Що відомо про Dysonics