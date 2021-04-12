Компанія Google купила стартап Dysonics, що займається 3D-аудіо
Google придбала успішний стартап Dysonics – він працює над технологією об'ємного звуку. Припускають, що Google використає його для своїх нових пристроїв.
Джерело:Protocol
Мовиться про навушники, колонки та пристрої доповненої реальності. Варто зазначити, що компанія придбала стартап ще у грудня 2020 року, але відомо про це стало лише зараз.
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На яких умовах була укладена угода – наразі невідомо. Про саму покупку повідомили у заявці Управління по патентах і товарних знаків США.
Тепер у Google є деякі патенти на технології бінаурального аудіо.
Що таке бінауральне аудіо?Це спосіб, який передає звук таким, яким його чує людина. За допомогою бінаурального ефекту у людини є просторове сприйняття звуків. Воно стає можливим завдяки тому, що в одне вухо звукові хвилі приходять раніше, а в друге – пізніше.
Що відомо про Dysonics
- Стартап Dysonics заснували ще у 2011 році.
- Компанія займається розробкою технологій об'ємного звуку.
- Варто зазначити, що Dysonics співпрацював з авіаперевізником Virgin America. У рамках цієї угоди стартап додав об'ємний звук в розважальну систему в літаках.
- Також компанія – автор програмного забезпечення для створення 3D-звуку в VR-Контенті.
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