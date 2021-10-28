Компанія Facebook змінила назву на Meta

Марк Цукерберг заявив, що компанія Facebook змінила своє ім'я. За його словами, з 28 жовтня вона називатиметься Meta.

Про це рішення засновник корпорації повідомив на презентації ребрендинга.

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За його словами, таким чином Facebook має намір продемонструвати, що компанія давно не тільки одна соцмережа, але також власник WhatsApp, Instagram, Oculus та інших активів.

Цукерберг заявив, що Facebook змінить назву: дивіться відео

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