Компанія Amazon відкрила свій перший оффлайн-магазин у Європі

Компанія Amazon запустила свій перший непродовольчий оффлайн-магазин у Європі. Лідер електронної комерції відкрив точку продажу у торговому центрі Bluewater поблизу Дартфорда, що у Великій Британії.

У магазині продаватимуть близько 2 тисяч найпопулярніших товарів з найкращими оцінками клієнтів. Його називають "4-зірковий Amazon", тому що всі представлені пропозиції мають оцінку від 4 і вище на сайті компанії.

Читайте також Персоналізований маркетинг: Київстар запрошує на безкоштовний вебінар

Що і як продаватимуть в оффлайн-магазині Amazon

Асортимент товарів, що охоплює книги, побутову техніку, іграшки, електроніку тощо, відображає споживацькі звички клієнтів в онлайні. Наприклад, в оффлайн-магазині є прилавок "Найбажаніші", де розміщені найпопулярніші товари зі списків побажань клієнтів.

У магазині використовують цифрові цінники, щоб забезпечити однакову та актуальну вартість товарів – таку ж, як в інтернеті. При цьому відвідувачі не повинні мати власний акаунт на онлайн-платформі компанії.

В оффлайн-представництві клієнти також зможуть забирати замовлення, які вони здійснили в онлайні. Така практика існує і у понад 30 оффлайн магазинах, які Amazon відкрила у США.

Клієнти можуть забирати замовлення, зроблені в онлайні / Фото Amazon