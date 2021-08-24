Керівник Airbnb заявив, що такий крок є відповіддю на "одну з найбільших гуманітарних криз сучасності". Він також додав, що компанія не могла залишитись осторонь такої масштабної проблеми, і прагне допомогти.

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Виконавчий директор Airbnb Браян Ческі сподівається, що така ініціатива надихне керівників іншого бізнесу зробити те ж саме.

Оскільки десятки тисяч афганських біженців зараз розпорошуються по всьому світу, їх перше місце перебування стане першою главою їх нового життя. Я сподіваюсь, що Airbnb надасть не тільки безпечне місце для відпочинку та нового старту, але й привітну та теплу домівку для багатьох, хто цього потребує,

– прокоментував Ческі.

Ініціатива компанії вже розпочата, і Airbnb наразі допомагає неурядовим організаціям вирішувати нагальні потреби мігрантів "на місцях".

Вартість проживання афганців фінансуватиметься коштом внесків Airbnb та Браяна Ческі, а також меценатів Фонду біженців Airbnb.org.

Ческі також закликає волонтерів приютити біженців, і просить контактувати з керівництвом платформи: "Переселення афганців у США та інші країни є однією з найбільших гуманітарних криз сучасності".

Зверніть увагу! Це не перша подібна ініціатива Airbnb. У 2012 році, після нищівного урагану Сенді, понад 1 000 людей екстрено потребували тимчасове житло. Відтоді компанія допомогла понад 75 тисячам людей, які шукали дах над головою через різні непередбачувані обставини.