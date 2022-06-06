Колишній завод Renault у Москві після зміни власника перейменували на "Москвич"

6 червня 2022 , 11:54
Читать новость на русском

Колишній завод Renault в Москві офіційно перейменували на АТ "Московський автомобільний завод Москвич". Так, замість елітних автівок Кремль планує виробляти "Москвичі".

Зміни до реєстру внесли 3 червня. Керівником заводу став заступник голови дептрансу Дмитро Пронін. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

До теми Компанія IKEA анонсувала відновлення певних процесів у Росії: чи відновлять продажі

Натомість співвласником компанії є ТОВ "Центр розвитку технологій", яку через АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград" контролює департамент майна Москви.

У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:

  • 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме Уряд Москви.
  • 67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".
  • Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех".

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві будуть виробляти автомобілі під "історичним" брендом "Москвич".

Компанія Renault покинула російський ринок

Наприкінці березня французька компанія Renault прийняла рішення покинути ринок Росії. В рамках існуючих ліцензій на заводах АвтоВАЗу продовжать випускати усю лінійку автомобілів Lada. Також у компанії вирішили продовжити сервісне обслуговуванням машин Renault у Росії.

Втім заводи, на якому працювали близько 45 тисяч людей, Renault вирішила покинути. У травні російські активи французької автомобілебудівної компанії перейшли у державну власність Росії.

Зауважимо, що Renault мала три заводи в Росії, а частка російського ринку складала 8% у загальній виручці компанії. Renault збирав в Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano.

Російський ринок був другим за обсягом для Renault. Наприкінці минулого року компанія оцінювала російський бізнес у 2,4 мільярда доларів. 

Які автомобільні компанії покинули ринок Росії через війну проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський ринок покинули безліч автомобільних компаній, зокрема:

  • німецькі автомобільні компанії Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,
  • японські – Honda, Nissan, Infinity,
  • американські – General Motors, Ford та Harley-Davidson,
  • італійські – Ferrari, Lamborghini та Iveco Group,
  • шведські – Volvo Group та Scania,
  • британські – Jaguar Land Rover та Rolls-Royce.
  • корейські – Hyundai також покинула ринок Росії. Тепер росіяни можуть забути про улюблений та бюджетний Solaris.

До теми – хто потрапив під нові санкції від ЄС: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт