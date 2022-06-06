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Натомість співвласником компанії є ТОВ "Центр розвитку технологій", яку через АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград" контролює департамент майна Москви.
У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:
- 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме Уряд Москви.
- 67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".
- Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех".
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві будуть виробляти автомобілі під "історичним" брендом "Москвич".
Компанія Renault покинула російський ринок
Наприкінці березня французька компанія Renault прийняла рішення покинути ринок Росії. В рамках існуючих ліцензій на заводах АвтоВАЗу продовжать випускати усю лінійку автомобілів Lada. Також у компанії вирішили продовжити сервісне обслуговуванням машин Renault у Росії.
Зауважимо, що Renault мала три заводи в Росії, а частка російського ринку складала 8% у загальній виручці компанії. Renault збирав в Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano.
Російський ринок був другим за обсягом для Renault. Наприкінці минулого року компанія оцінювала російський бізнес у 2,4 мільярда доларів.
Які автомобільні компанії покинули ринок Росії через війну проти України
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський ринок покинули безліч автомобільних компаній, зокрема:
- німецькі автомобільні компанії Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,
- японські – Honda, Nissan, Infinity,
- американські – General Motors, Ford та Harley-Davidson,
- італійські – Ferrari, Lamborghini та Iveco Group,
- шведські – Volvo Group та Scania,
- британські – Jaguar Land Rover та Rolls-Royce.
- корейські – Hyundai також покинула ринок Росії. Тепер росіяни можуть забути про улюблений та бюджетний Solaris.
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