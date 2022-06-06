Зміни до реєстру внесли 3 червня. Керівником заводу став заступник голови дептрансу Дмитро Пронін. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Натомість співвласником компанії є ТОВ "Центр розвитку технологій", яку через АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград" контролює департамент майна Москви.

У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:

100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме Уряд Москви.

67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".

Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві будуть виробляти автомобілі під "історичним" брендом "Москвич".

Компанія Renault покинула російський ринок

Наприкінці березня французька компанія Renault прийняла рішення покинути ринок Росії. В рамках існуючих ліцензій на заводах АвтоВАЗу продовжать випускати усю лінійку автомобілів Lada. Також у компанії вирішили продовжити сервісне обслуговуванням машин Renault у Росії.

Втім заводи, на якому працювали близько 45 тисяч людей, Renault вирішила покинути. У травні російські активи французької автомобілебудівної компанії перейшли у державну власність Росії.

Зауважимо, що Renault мала три заводи в Росії, а частка російського ринку складала 8% у загальній виручці компанії. Renault збирав в Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano. Російський ринок був другим за обсягом для Renault. Наприкінці минулого року компанія оцінювала російський бізнес у 2,4 мільярда доларів.

Які автомобільні компанії покинули ринок Росії через війну проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський ринок покинули безліч автомобільних компаній, зокрема:

німецькі автомобільні компанії Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN,

японські – Honda, Nissan, Infinity,

американські – General Motors, Ford та Harley-Davidson,

італійські – Ferrari, Lamborghini та Iveco Group,

шведські – Volvo Group та Scania,

британські – Jaguar Land Rover та Rolls-Royce.

корейські – Hyundai також покинула ринок Росії. Тепер росіяни можуть забути про улюблений та бюджетний Solaris.

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