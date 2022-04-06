Позиція Henkel

У Henkel вважають, що роблять все правильно, оскільки діють в рамках накладених на Росію санкцій:

компанія зупинила рекламу в державних медіа;

заморозила майбутні інвестиції в Росію.

Зверніть увагу Бізнес на крові: яку позицію обрала компанія Mars щодо роботи у Росії

Суспільство інколи сприймає це дуже критично. Тому для мене важливо наголосити, що ми повністю застосовуємо всі відповідні санкції,

– заявила голова Henkel Сімона Бейгель-Трах.

Вона додала, що керівництво компанії дуже уважно стежитиме за поточними геополітичними подіями та вживатиме подальших заходів у разі потреби.

Турбота про Росію, а не Україну

Головний виконавчий директор компанії Карстен Кнобель наголосив, що повний вихід з Росії може мати далекосяжні наслідки, зокрема для їхніх російських працівників. Зазначимо, що на 11 російських заводах працює близько 2 500 працівників.

При цьому чотири виробничі майданчики компанії в Україні, де працює близько 600 людей, після вторгнення Росії компанія Henkel закрила.

Як Henkel фінансує війну в Україні

У 2020 році Henkel отримала 84,1 мільярда рублів виручки (1,13 мільярда доларів), за даними Forbes. Тобто компанія принесла до російського бюджету сотні мільйонів доларів у вигляді податку, на які країна-агресорка могла профінансувати запуск ракет по мирних українських містах.

Як компанії фінансують війну в Україні / Інфографіка 24 каналу

Як бойкотувати компанію

Не купуйте продукцію під марками Рersil , Pril , Bref , Taft , Schwarzkopf , Shauma , Fa , Brillance , Glisskur і Dial .

, , , , , , , , і . Поширюйте інформацію про аморальний вибір компанії Henkel у соцмережах. Робіть це не лише для українців, але й для світу – пріоритетно для німців, щоб і вони тиснули на свою компанію.

Якщо ви живете у Німеччині, організовуйтеся у мітинги під головним офісом компанії у Дюссельдорфі. Компанія повинна відчути ще більше тиску, щоб вийти з ринку країни-агресорки.

Окрім Henkel, ще ряд хімічних компаній не покидає ринку Росії. Це: BASF, MBCC, Bayer, 3M, Wacker та The Dow Chemical Company.

Зверніть увагу – "Ашан" ізолює свій офіс у Росії і припиняє інвестиції: дивіться відео