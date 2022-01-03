EPAM

Компанія EPAM зайшла на український ринок у 2005 році і відтоді стала найбільшою компанією за кількістю працівників. Лише у 2021 році вона найняла 5 500 українських фахівців. Найбільше – рівня Middle.

Найбільше наймали людей за цими напрямками:

Front-end;

Functional Testing;

Java;

Business Analysis;

.NET.

Суттєвих складнощів ми не відчули. Серед головних тенденцій цього року — підвищення конкуренції за таланти та зростання фінансових очікувань кандидатів,

– повідомили у компанії.

SoftServe

Компанія SoftServe, яку заснували студенти зі Львова ще у 1993 році, найняла минулого року 4 611 людей. Майже половину цих працівників найняли за наступними напрямками QM Quality Control — 13%, Web UI — 13%, Java — 9%, .NET — 7% та DevOps — 6%.

Цього року дефіцит кваліфікованих спеціалістів тільки посилювався, через що ІТ-ринок щомісяця ставав усе більш перегрітим. Зростати в умовах підвищеного попиту було викликом для нас, та все ж ми впоралися,

– підсумовують рік у SoftServe.

GlobalLogic

У 2021 році американська компанія GlobalLogic найняла в Україні 1 656 фахівців, здебільшого на рівень Junior (40,4%).

"Перегрітість" IT-ринку позначилася, зокрема, на рекрутингу. Підвищений попит і висока конкуренція за таланти сприяли очевидним наслідкам, наприклад, збільшенню компенсацій інженерам,

– повідомили у GlobalLogic.

Luxoft

Швейцарська ІТ-компанія Luxoft найняла у 2021 році близько 500 українських спеціалістів. На відміну від попередніх компаній, Luxoft шукала працівників з великим досвідом: 55% заповнених вакансій – Senior і лише 10% для Junior.

Завдання із залучення талантів цього року було із зірочкою, тому що попит на ІТ-послуги, а отже, і на інженерів збільшився у рази. Наприклад, в Luxoft Ukraine попит збільшився утричі за пів року: ще у вересні 2020 року ми мали 300 вакансій, а вже у березні 2021 року – 1000,

– поділилися у Luxoft.

Ciklum

Ciklum протягом 2021 року найняв понад 1 700 осіб на інженерні вакансії в Україні. Найбільше потребували фахівців цих напрямків: JavaScript, .NET, Java, Manual QA, Automation QA, DevOps, Delivery Management, RPA, SAP/Hybris.

Надзвичайно висока конкуренція роботодавців за таланти. Ступінь "перегрітості" ринку праці, зокрема в Україні, зростає з четвертого кварталу 2020 року. Наразі видається, що цей тренд збережеться,

– очікують в Ciklum.

Українські стартапи

У п'ятірці найбільших компаній лише одна з українським корінням. Проте в Україні є дуже багато стартапів, створених українцями, які також наймають ІТ-спеціалістів. Раніше 24 канал провів інтерв'ю із засновниками таких компаній.