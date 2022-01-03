EPAM
Компанія EPAM зайшла на український ринок у 2005 році і відтоді стала найбільшою компанією за кількістю працівників. Лише у 2021 році вона найняла 5 500 українських фахівців. Найбільше – рівня Middle.
Найбільше наймали людей за цими напрямками:
- Front-end;
- Functional Testing;
- Java;
- Business Analysis;
- .NET.
Суттєвих складнощів ми не відчули. Серед головних тенденцій цього року — підвищення конкуренції за таланти та зростання фінансових очікувань кандидатів,
– повідомили у компанії.
SoftServe
Компанія SoftServe, яку заснували студенти зі Львова ще у 1993 році, найняла минулого року 4 611 людей. Майже половину цих працівників найняли за наступними напрямками QM Quality Control — 13%, Web UI — 13%, Java — 9%, .NET — 7% та DevOps — 6%.
Цього року дефіцит кваліфікованих спеціалістів тільки посилювався, через що ІТ-ринок щомісяця ставав усе більш перегрітим. Зростати в умовах підвищеного попиту було викликом для нас, та все ж ми впоралися,
– підсумовують рік у SoftServe.
GlobalLogic
У 2021 році американська компанія GlobalLogic найняла в Україні 1 656 фахівців, здебільшого на рівень Junior (40,4%).
"Перегрітість" IT-ринку позначилася, зокрема, на рекрутингу. Підвищений попит і висока конкуренція за таланти сприяли очевидним наслідкам, наприклад, збільшенню компенсацій інженерам,
– повідомили у GlobalLogic.
Luxoft
Швейцарська ІТ-компанія Luxoft найняла у 2021 році близько 500 українських спеціалістів. На відміну від попередніх компаній, Luxoft шукала працівників з великим досвідом: 55% заповнених вакансій – Senior і лише 10% для Junior.
Завдання із залучення талантів цього року було із зірочкою, тому що попит на ІТ-послуги, а отже, і на інженерів збільшився у рази. Наприклад, в Luxoft Ukraine попит збільшився утричі за пів року: ще у вересні 2020 року ми мали 300 вакансій, а вже у березні 2021 року – 1000,
– поділилися у Luxoft.
Ciklum
Ciklum протягом 2021 року найняв понад 1 700 осіб на інженерні вакансії в Україні. Найбільше потребували фахівців цих напрямків: JavaScript, .NET, Java, Manual QA, Automation QA, DevOps, Delivery Management, RPA, SAP/Hybris.
Надзвичайно висока конкуренція роботодавців за таланти. Ступінь "перегрітості" ринку праці, зокрема в Україні, зростає з четвертого кварталу 2020 року. Наразі видається, що цей тренд збережеться,
– очікують в Ciklum.
Українські стартапи
У п'ятірці найбільших компаній лише одна з українським корінням. Проте в Україні є дуже багато стартапів, створених українцями, які також наймають ІТ-спеціалістів. Раніше 24 канал провів інтерв'ю із засновниками таких компаній.
- Скоро можна буде замовляти одяг в інтернеті і не переживати, що розмір не підійде, адже українці з 3DLook створили технологію онлайн-примірок.
- Засновник Jiji запустив в Африці найбільший маркетплейс.
- Весь світ вивчає мови на українській платформі Preply.
- А перевіряє свої робочі листи та переписки за допомогою сервісу Grammarly.