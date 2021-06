Найоплачуваніші керівники компаній: чому Ілон Маск не заробив ні цента у 2020 році

Середня зарплата керівників найбільших американських компаній у 2020 році досягла 13,4 мільйона доларів США, встановивши п'ятий річний рекорд поспіль в рік. І це в часи, коли компанії та їх лідери боролися з глобальної пандемією COVID-19. Водночас виявилось, що є директори, які заробили у 2020 році лише по долару, а Ілон Маск взагалі не заробив ні цента.

Більшість керівників компаній зі списку S&P 500 отримали надбавку до зарплати в розмірі 5% або більше, оскільки їх компанії зафіксували річний дохід акціонерів в розмірі близько 8%, згідно з аналізом даних MyLogIQ, проведеним Wall Street Journal.

Нижче наведені дані про керівників, які заробили більше і менше всіх, а також про тих, чиї компанії принесли акціонерам кращі та гірші доходи.

Хто заробив найбільше

1. Чад Річісон

Очільник Paycom / Фото Thesoftwarereport

Засновник компанії з розрахунку заробітної плати Paycom у 2020 році заробив 211,13 мільйона доларів, у порівнянні із 21,14 мільйона у 2019 році.

2. Роберт Котік

Керівник Activision Blizzard / Фото Softpedia

Очільник одного із найбільших гравців у світі комп'ютерних ігор, компанії Activision Blizzard, у 2020 році заробив 154,61 мільйона доларів, у порівнянні із 30,12 мільйона у 2019 році.

3. Леонард Шляйфер

Генеральний директор Regeneron Pharmaceuticals / Фото Getty Images

Співзасновник і виконавчий директор біотехнологічної компанії Regeneron Pharmaceuticals, яка відома розробкою першого засобу для лікування лихоманки Ебола, у 2020 році заробив 134,35 мільйона доларів, у порівнянні із 21,46 мільйона у 2019 році.

4. Хавьер Родрігес

Генеральний директор DaVita Inc / Фото Coloradoconcern

Генеральний директор DaVita Inc. що надає послуги ниркового діалізу через мережу з 2753 амбулаторних центрів в Сполучених Штатах, у 2020 році заробив 73,43 мільйона доларів, в порівнянні із 16,85 мільйона у 2019 році.

5. Лоуренс Калп

Лоуренс Калп / Фото Barrons

Перший сторонній керівник General Motors за 126-річну історію компанії, який очолив її у 2018 році, у 2020 році заробив 73,19 мільйона доларів, у порівнянні із 24,55 мільйона у 2019 році.

Для наглядності темпів зростання оплати праці гендиректорів світових компаній подаємо вищезазначені дані у графічному форматі.

Заробітки гендиректорів у мільйонах доларів 2019/2020 року / Фото WSJ

Чому зросли зарплати: коментарі компаній

Більшість пакетів оплати праці генеральних директорів складаються переважно з акцій або опціонів на акції, оскільки ради директорів продовжують приділяти особливу увагу структурам оплати праці, покликаним пов'язати винагороду керівників зі станом акціонерів в цілому. В результаті, коли ціни на акції ростуть, пакети винагород можуть перевищувати заявлені цифри.

Зростання зарплати гендиректорів у порівнянні із середньою тижневою оплатою праці / Фото WSJ

У кого найменша зарплата

Найбільш низькооплачуваним гендиректором з усіх, принаймні, в тому, що стосується заявленої оплати праці, виявився один з найбагатших керівників у світі Ілон Маск з компанії Tesla Inc.

Ілон Маск у 2020 році не задекларував і цента заробітної плати / Фото Geatty Images

Він повідомив про нульову винагороду на 2020 рік – навіть попри те, що він отримав опціони на акції на суму 32 мільярди доларів в рамках свого пакету винагороди за 2018 рік.

Двадцять чотири керівники компаній зі списку S&P 500 заробили торік менше ніж 5 мільйонів доларів. Співзасновник Twitter Inc. Джек Дорсі заробив 1,40 долара за рік, а власник газопроводу Kinder Morgan Inc. Стівен Кін заробив лише 1 долар.

Twitter відмовився від коментарів. Представник Kinder Morgan сказала, що Кін відшкодовує компанії витрати на його медичне страхування. Компанія Tesla не відповіла на прохання про коментар.

Найбільш оплачувані генеральні директриси світу

У 2020 році двадцять дві жінки керували компаніями зі списку S&P 500 протягом повного року. Їх середня зарплата відповідала зарплатам серед чоловіків – 13,6 мільйона доларів проти 13,4 мільйона доларів.

Середня зарплата керівників компаній зі списку S&P 500 / Фото WSJ

Керівник Lockheed Martin Corp. Меріллін Г'юсон, яка часто входить в число найбільш високооплачуваних жінок в індексі S&P 500, протягом минулого року пішла у відставку, заробивши 28,5 мільйона доларів.

Найбільш оплачувані у 2020 році керівниці компанії зі списку S&P 500 / Фото WSJ

Останнім часом кілька жінок були обрані для управління компаніями, що входять в індекс S&P 500, але не потрапили в аналіз, зокрема Джейн Фрейзер із Citigroup Inc. і операційна директриса Starbucks та Walgreens Boots Alliance Inc. Роз Брюер.

Очільниця AMD Ліза Су / Фото AMD

Найбільші заробітні прибутки у 2020 році отримала виконавчий директор та президент Advanced Micro Devices, попри те, що її дохід за місцем праці минулого року приніс їй значно менше коштів аніж у 2019 році. У 2020 році Ліза Су заробила лише 27,14 мільйона доларів, в той час, як у 2019 вона отримала 58,53 мільйона прибутків за місцем праці.

Advanced Micro Devices Inc., General Motors Co., Northrop Grumman Corp., Hershey Co. і General Dynamics Corp. відмовилися від коментарів щодо оплати праці генеральних директрис.