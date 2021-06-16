Книги, які Білл Гейтс рекомендує прочитати влітку 2021 року

Білл Гейтс можливо зараз проживає не найкращий період у власному житті та раз-по-раз втрапляє у скандали. Більшість із них стали відомі публіці після початку процесу його розлучення із Меліндою Гейтс, проте мільярдер та філантроп і надалі знаходить час для того аби читати.

У понеділок 14 червня 2021 року Білл Гейтс опублікував свій щорічний список літератури на літо у своєму блозі GatesNotes.

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Я виявив, що тягнуся до книг про складні стосунки між людством і природою,

– написав він, припустивши, що на його вибір вплинула пандемія COVID-19.

Водночас Білл Гейтс припускає, що на його читацькі вподобання вплинула і його робота по запобіганню зміні клімату.

Яка б не була причина, більшість книг в моєму списку читання на літо цього року стосуються того, що відбувається, коли люди вступають в конфлікт з навколишнім світом,

– коментує власний вибір книг Білл Гейтс.

Що саме рекомендує прочитати Білл Гейтс

На відміну від свого списку для читання на 2020 рік, в якому була тільки нехудожня література, цього разу Білл Гейтс включив один роман, сподіваючись, що "хоча б одна з цих книг викличе у вас інтерес цього літа".

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric GE авторства Томаса Грета.

На думку Білла Гейтса це глибоке занурення у процес падіння "General Electric", у якому пропонується неупереджений погляд на прорахунки та помилки, допущені керівництвом колись знаменитої компанії.

Наймасштабніше дослідження краху американського гіганта / Фото Gatesnotes

Книга "Lights Out" нарешті дала мені відповіді на багато питань, які я шукав про те, як така велика та успішна компанія, як GE, могла зазнати краху,

– пише Гейтс.

Він рекомендує цю книгу як навчальний посібник для всіх, хто займає керівну посаду.

Under a White Sky: The Nature of the Future авторства Елізабет Колберт.

Білл Гейтс описує цей твір у стилі нон-фікшн від Елізаберт Колберт, яка тривалий час є автором у The New Yorker, як "найпряміший приклад впливу людини на природу". У ньому детально описуються різні методи, включаючи різновиди генної інженерії та геоінженерію (масштабні спроби маніпулювати кліматичними системами для запобігання зміни клімату). А також те як люди цими методами безпосередньо втручаються в навколишнє середовище.

Як і всі її книги, цю дуже приємно читати,

– пише мільярдер.

A Promised Land авторства Барака Обами.

Зі слів мільярдера, перший з двох мемуарів 44-го президента США надзвичайно чесно розповідає про досвід роботи в Білому домі, в тому числі про те складно бути ізольованою людиною, яка в кінцевому підсумку приймає рішення.

Земля обітована одразу стала бестселером / Фото Yakaboo

Книга "A Promised Land" (Земля обітована) охоплює період перебування Обами на посаді аж до моменту спецоперації 2011 року, в ході якої був убитий Усама бін Ладен. Білл Гейтс називає мемуари Барака Обами "захоплюючим поглядом" на те, як президент вів країну і свою сім'ю через важкі часи.

The Overstory авторства Річарда Пауерса.

Це єдиний художній роман, який потрапив до списку літнього читання Гейтса.

Це один з найбільш незвичайних творів, які я читав за останні роки. Не дивлячись на те, що в книзі представлений досить екстремальний погляд на необхідність захисту лісів, я був зворушений пристрастю кожного героя до своєї справи та закінчував читання книги з бажанням дізнатися більше,

– пише у власному блозі Білл Гейтс.

Роман розповідає про п'ять дерев, унікальний життєвий досвід яких, поєднує їх з дев'ятьма американцями для розв'язання проблеми знищення лісів.

An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale of Four Lives авторства Метта Ріхтеля

Довга назва книги американського письменника "Елегантний захист: Нова незвичайна наука про імунну систему: Повість про чотири життя" прямо вказує на те, що у ній йдеться про імунну системи людини.

Книга про імунну систему актуальна у період коронакризи / Фото Inquirer

Це допандемічне дослідження імунної системи людини, є цінним твором, який допоможе вам зрозуміти, що потрібно зробити, аби зупинити COVID-19,

– пише Білл Гейтс.

Метт Ріхтель, який також є автором матеріалів у New York Times, розповідає про чотирьох осіб, які вимушені керувати своєю імунною системою за допомогою різних засобів, що, за словами Гейтса, робить тему "доступною" і водночас "дуже цікавою".