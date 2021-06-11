Київстар запрошує студентів на стажування за програмою STARt Yourself

Знайти роботу одразу після навчання – ще те випробування, але з практичними навичками на додачу до диплома шанси суттєво зростають. У матеріалі Бізнес 24 розповідаємо, як отримати цей практичний досвід.

Інвестиції в майбутнє

Глобальні компанії вже давно зрозуміли, що необхідно інвестувати в майбутніх спеціалістів гроші та час: одні фінансують стипендійні програми в приватних університетах, щоб забезпечити якісною освітою, інші – пропонують стажування, щоб молодь набралася корисного практичного досвіду.

Цікаво Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

Наприклад, транснаціональна компанія LVMH запустила свою школу для навчання "Вища школа ремесел", де вони готують фахівців "для себе" відразу в кількох напрямках.

запустила свою школу для навчання "Вища школа ремесел", де вони готують фахівців "для себе" відразу в кількох напрямках. Українські компанії Grammarly і SQUAD фінансують стипендіальну підтримку студентам Факультету прикладних наук УКУ, адже потенційно вони можуть стати частиною їхньої компанії.

і фінансують стипендіальну підтримку студентам Факультету прикладних наук УКУ, адже потенційно вони можуть стати частиною їхньої компанії. Інвестиційний банк Morgan Stanley щороку пропонує студентам понад тисячу стажувань не лише у США, але й у Європі та Азії.

щороку пропонує студентам понад тисячу стажувань не лише у США, але й у Європі та Азії. Не залишилася осторонь і корпорація Facebook – кожен студент-стажер отримує свого ментора і розвивається у напрямку, який обрав. Успішне стажування може привести до працевлаштування.



Українські компанії приєдналися до світового тренду / Фото Київстар

Ці компанії розуміють, що, інвестувавши в таланти, вони не лише їм допомагають, але й виховують для себе чудових фахівців. Проте, не всі компанії готові мислити на перспективу, а тому студентам без досвіду доводиться важко.

Без досвіду – зась

Відповідно до даних Work.ua, у 53% випадках роботодавці передусім звертають увагу на досвід роботи, а не на освіту, професійні навички чи особисті якості.

Водночас, за дослідженням KPMG, ризик нестачі кваліфікованих кадрів в Україні у 2020 році опинився на четвертій позиції серед загроз довготерміновому зростанню. А у світі він піднявся на першу сходинку.

Нові тренди вже в Україні

Поступово до українських компаній уже приходить це розуміння: близько 59% керівників організацій зазначають, що віддають перевагу інвестиціям у розвиток людського капіталу. Проте й досі багато з них не оплачуються, інші не дають жодних можливостей працевлаштування.

Якісну програму зі стажування для студентів з можливістю подальшого працевлаштування пропонує компанія "Київстар" – оператор мобільного зв’язку для майже 26 мільйонів українців та надійний партнер для бізнесу. Київстар проводить збір заявок на участь у програмі стажування STARt Yourself-2021.

Не секрет, що випускникам вишів без досвіду роботи досить складно працевлаштуватися. Роки досвіду рекрутера підтверджують: теоретичних знань, отриманих в навчальних закладах, недостатньо – потрібна практика. Власне, це ми й пропонуємо студентам – отримати практичні знання і зі статусу учнів перейти на іншу щаблинку, стати фахівцями,

– коментує Світлана Кончаніна, керівниця департаменту із залучення та розвитку талантів Київстар.

Програма STARt Yourself-2021

Для кого

Це програма для студентів українських ВНЗ, які навчаються на третьому та вище курсах.

Який напрям

В компанії пропонують такі напрями для стажування:

Digital;

SMM, copywriting;

IT (Machine learning, SQL, аналітика, BigData, IT development);

Big Data;

Фінанси;

PR;

Технічний;

HR.

Окрім вузькопрофільного досвіду, стажери отримають загальні навички роботи у великій компанії, познайомляться з бізнес-процесами, пройдуть курс особистісного розвитку, матимуть можливість користуватися навчальними платформами Київстар.

Який формат

Стажування, яке триватиме 6 місяців, оплачується і фактично є офіційним працевлаштуванням.

і фактично є офіційним працевлаштуванням. Студентів набирають з усієї України, адже стажування переважно проходить онлайн . До слова, Київстар від початку карантину працює в гібридному форматі: близько 70% колективу виконують роботу віддалено.

. До слова, Київстар від початку карантину працює в гібридному форматі: близько 70% колективу виконують роботу віддалено. Стажерів супроводжуватимуть Бадді – співробітники компанії, які можуть підказати стажерам відповідь на будь-яке організаційне питання. На додаток, уся необхідна інформація для новачків буде в онбординг-додатку – Talmundo. Оновлений онбординг допоможе новачку швидко адаптуватися та налагодити комунікацію з керівником.

допоможе новачку швидко адаптуватися та налагодити комунікацію з керівником. До того ж – графік гнучкий, зважаючи на зайнятість студентів у їхніх навчальних закладах.

Зверніть увагу eSIM: без "сімки", але на зв'язку

Що в результаті

Далі – ймовірне працевлаштування, за умови наявності вакансій. Шанси є: із 70 стажерів, які вже завершили програму, 35 отримали роботу в Київстар. У компанії зазначають, що отримати запрошення на роботу в компанії можуть мотивовані на результат учасники стажування, цінності яких співпадають з тими, яких дотримуються в Київстар.

Це win-win партнерство: як відповідальний роботодавець ми допомагаємо молоді самореалізуватися, змінюємо тенденції ринку праці, вказуючи, що працювати зі студентами під силу кожній компанії. При наявності вакансій ми запрошуємо студентів на постійну роботу і поповнюємо колектив енергійними та мотивованими співробітниками,

– розповідає Світлана Кончаніна.

Як подати заявку

Заявки на стажування приймають до 21 червня за посиланням. Будьте готові розповісти про свою мотивацію, освіту та досвід, а також підготуйте резюме.

До слова, це не єдина програма стажування Київстар.спрямована на повернення в кар’єру спеціалістів з досвідом, які мають велику перерву в стажі (понад 3 роки). Ще одна можливість, яку дає програма – зміна напрямку діяльності для фахівців віком від 35 років. Це також оплачуване стажування з офіційним працевлаштуванням.



Програма стажування від Київстар / Фото Київстар