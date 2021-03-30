Київстар Бізнес шукає фахівців у свою команду

Джерело:24 канал
Київстар розвиває напрям роботи з бізнес-клієнтами, зокрема створює для них нові актуальні сервіси. Які вакансії в цьому напрямі пропонує компанія, читайте на Бізнес 24.
Українці знають Київстар як провідного оператора мобільного зв’язку. І справді, це – лідер ринку телекомунікацій в Україні майже з 26 мільйонами клієнтів.
До теми Час, гроші та можливості: що ще можна отримати, позбувшись паперу
Втім компанія також і надійний партнер для бізнесу – вона пропонує цілу екосистему сучасних сервісів для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів, комунікацій тощо. Серед них – Big Data, IoT, хмарні сервіси, електронний документообіг та інші.
Пропоновані рішення допомагають працювати та розвиватися компаніям різних масштабів та напрямів діяльності, з ними легко вдосконалювати бізнес та робити його ефективнішим.
24 канал підготував підбірку актуальних вакансій, які зараз пропонує Київстар у різних містах України.
Разом із командою працівник розвиватиме нові сервіси та послуги фіксованої телефонії та віртуальної мобільної АТС. Тож ідеальний кандидат повинен:
Досвід в телекомунікаційній компанії або інших компаніях, що надають схожі послуги, вітається.
Працювати можна віддалено або в офісі в Києві. Детальніше про вакансію читайте за посиланням.
Зверніть увагу Відкрили магазин чи проводите акцію: як повідомити про це нових клієнтів
Кандидат на цю посаду має можливість долучитися до роботи компанії зі світовим ім’ям, адже Microsoft активно співпрацює з Київстар у сфері хмарних технологій. Компанія шукає людину, яка працюватиме з корпоративними клієнтами Київстар. Фактично координуватиме проєкти з продажу хмарних продуктів.
У Київстар очікують, що кандидат вже буде знайомий з хмарними рішеннями Microsoft (можливо, навіть матиме відповідний сертифікат). А також матиме досвід у сфері продажу сервісних послуг та управління проєктами.
Потрапивши на цю посаду, кандидат сам обере, де йому чи їй зручніше працювати: вдома чи у київському офісі. Усі деталі вакансії – за посиланням.
Ще одна вакансія у сфері хмарних технологій, але вже для тих, хто безпосередньо створюватиме та працюватиме з хмарними продуктами. Шукають людину, яка досліджуватиме ринок, прийматиме рішення та розроблятиме стратегії. І все це - на основі хмарних технологій.
Для цієї роботи потрібно бути технічно підкованим і знати:
У київській вакансії зазначають, що досвід успішно реалізованих проєктів в якості керівника проєктів також буде перевагою.
Фахівців з продажу шукають у Львові та Києві. Вони безпосередньо працюватимуть з клієнтами у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, продуктів Big Data та хмарних рішень. А також шукатимуть нових клієнтів. Серед обов’язків зокрема підготовка презентацій, проведення перемовин та укладання угод.
Ідеальний кандидат повинен мати:
Також перевагу віддадуть кандидатам, які на додачу матимуть ще й:
Детальніше почитати про вакансію можна за посиланням.
Фахівців із продажу корпоративних рішень шукають у Сумах, Ужгороді, Рівному, Києві, та Одесі. Але у вакансії наголошують, що, дбаючи про безпеку своїх працівників, компанія не поспішає повертати їх в офіси.
Вимоги до кандидатів ідентичні. Відмінність в обов’язках: працівник пропонуватиме клієнтам готові рішення на базі Microsoft Modern Workplace та Microsoft Azure.
На цю посаду розглядають кандидатів з Рівного, Дніпра та Києва. Основні функціональні обов’язки:
Шукають кандидати з досвідом роботи від 2 років у сфері обслуговування або продажів корпоративним клієнтам.
Читайте також Місто без заторів або туристичний потенціал: що робить аналітика великих даних
Незалежно від вакансії компанія обіцяє такі умови праці: