Київстар розвиває напрям роботи з бізнес-клієнтами, зокрема створює для них нові актуальні сервіси. Які вакансії в цьому напрямі пропонує компанія, читайте на Бізнес 24.

Українці знають Київстар як провідного оператора мобільного зв’язку. І справді, це – лідер ринку телекомунікацій в Україні майже з 26 мільйонами клієнтів.

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Втім компанія також і надійний партнер для бізнесу – вона пропонує цілу екосистему сучасних сервісів для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів, комунікацій тощо. Серед них – Big Data, IoT, хмарні сервіси, електронний документообіг та інші.

Пропоновані рішення допомагають працювати та розвиватися компаніям різних масштабів та напрямів діяльності, з ними легко вдосконалювати бізнес та робити його ефективнішим.

24 канал підготував підбірку актуальних вакансій, які зараз пропонує Київстар у різних містах України.

Вакансії в Київстар Бізнес

Менеджер з маркетингу продуктів для фіксованих послуг B2B

Разом із командою працівник розвиватиме нові сервіси та послуги фіксованої телефонії та віртуальної мобільної АТС. Тож ідеальний кандидат повинен:

бути на "ти" з технологіями;

вміти працювати з великими масивами даних;

знати англійську мову на рівні Intermediate.

Досвід в телекомунікаційній компанії або інших компаніях, що надають схожі послуги, вітається.

Працювати можна віддалено або в офісі в Києві. Детальніше про вакансію читайте за посиланням.

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Консультант з підтримки продажів хмарних продуктів Microsoft

Кандидат на цю посаду має можливість долучитися до роботи компанії зі світовим ім’ям, адже Microsoft активно співпрацює з Київстар у сфері хмарних технологій. Компанія шукає людину, яка працюватиме з корпоративними клієнтами Київстар. Фактично координуватиме проєкти з продажу хмарних продуктів.

У Київстар очікують, що кандидат вже буде знайомий з хмарними рішеннями Microsoft (можливо, навіть матиме відповідний сертифікат). А також матиме досвід у сфері продажу сервісних послуг та управління проєктами.

Потрапивши на цю посаду, кандидат сам обере, де йому чи їй зручніше працювати: вдома чи у київському офісі. Усі деталі вакансії – за посиланням.

Фахівець із впровадження та розвитку хмарних сервісів на платформі Microsoft

Ще одна вакансія у сфері хмарних технологій, але вже для тих, хто безпосередньо створюватиме та працюватиме з хмарними продуктами. Шукають людину, яка досліджуватиме ринок, прийматиме рішення та розроблятиме стратегії. І все це - на основі хмарних технологій.

Для цієї роботи потрібно бути технічно підкованим і знати:

Хмарні продукти Microsoft Azure, MSO 365 та продукти Cyber Security;

Ціноутворення для В2В;

Як створювати та запускати на ринок хмарні продукти;

MS Office (зокрема MS PowerPoint, Excel);

Англійську мову на рівні Upper Intermediate.

У київській вакансії зазначають, що досвід успішно реалізованих проєктів в якості керівника проєктів також буде перевагою.

Фахівець із продажу

Фахівців з продажу шукають у Львові та Києві. Вони безпосередньо працюватимуть з клієнтами у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, продуктів Big Data та хмарних рішень. А також шукатимуть нових клієнтів. Серед обов’язків зокрема підготовка презентацій, проведення перемовин та укладання угод.

Ідеальний кандидат повинен мати:

Досвід роботи в продажах, бажано у сегменті B2B;

Навички проведення переговорів, здатність знаходити нестандартні підходи та рішення;

Презентаційні навички;

Вищу освіту.

Також перевагу віддадуть кандидатам, які на додачу матимуть ще й:

Досвід роботи в телекомі або IT;

Посвідчення водія категорії В;

Знання англійської мови на рівні Intermediate.

Детальніше почитати про вакансію можна за посиланням.

Фахівець з продажу корпоративних рішень

Фахівців із продажу корпоративних рішень шукають у Сумах, Ужгороді, Рівному, Києві, та Одесі. Але у вакансії наголошують, що, дбаючи про безпеку своїх працівників, компанія не поспішає повертати їх в офіси.

Вимоги до кандидатів ідентичні. Відмінність в обов’язках: працівник пропонуватиме клієнтам готові рішення на базі Microsoft Modern Workplace та Microsoft Azure.

Фахівець з розвитку корпоративних клієнтів

На цю посаду розглядають кандидатів з Рівного, Дніпра та Києва. Основні функціональні обов’язки:

Побудова та розвиток міцних відносин із закріпленими клієнтами;

Підтримка та опрацювання звернень клієнтів відповідно до стандартів компанії Київстар;

Проведення зустрічей з клієнтами з метою поліпшення якості обслуговування та продажу додаткових послуг;

Підготовка документів та участь у тендерних закупівлях;

Робота з дебіторською заборгованістю по клієнтах закріпленої бази;

Аналіз клієнтів на предмет ризику переходу до інших операторів з наступними діями по їх утриманню.

Шукають кандидати з досвідом роботи від 2 років у сфері обслуговування або продажів корпоративним клієнтам.

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Чому саме Київстар

Незалежно від вакансії компанія обіцяє такі умови праці:

Віддалене робоче місце, з можливістю відвідувати офіс;

Програма онбордінгу, що дозволяє легко та швидко адаптуватися новачкам в компанії в режимі он-лайн;

Один з найкращих в Україні соцпакетів із медичним страхуванням та допомогою в різних життєвих ситуаціях;

Гідна оплата праці офіційна;

Безмежні можливості онлайн навчання тренінги, курси;

Професійний та особистий розвиток;

Бонуси за якісну роботу.

Це далеко не всі вакансії, які наразі пропонує компанія Київстар. Заходьте на сайт компанії та шукайте роботу саме для вас, адже вибір справді широкий – понад 70 вакансій в різних сферах.