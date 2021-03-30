Київстар Бізнес шукає фахівців у свою команду
Київстар розвиває напрям роботи з бізнес-клієнтами, зокрема створює для них нові актуальні сервіси. Які вакансії в цьому напрямі пропонує компанія, читайте на Бізнес 24.
Джерело:24 канал
Українці знають Київстар як провідного оператора мобільного зв’язку. І справді, це – лідер ринку телекомунікацій в Україні майже з 26 мільйонами клієнтів.
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Втім компанія також і надійний партнер для бізнесу – вона пропонує цілу екосистему сучасних сервісів для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів, комунікацій тощо. Серед них – Big Data, IoT, хмарні сервіси, електронний документообіг та інші.
Пропоновані рішення допомагають працювати та розвиватися компаніям різних масштабів та напрямів діяльності, з ними легко вдосконалювати бізнес та робити його ефективнішим.
24 канал підготував підбірку актуальних вакансій, які зараз пропонує Київстар у різних містах України.
Вакансії в Київстар Бізнес
Менеджер з маркетингу продуктів для фіксованих послуг B2B
Разом із командою працівник розвиватиме нові сервіси та послуги фіксованої телефонії та віртуальної мобільної АТС. Тож ідеальний кандидат повинен:
- бути на "ти" з технологіями;
- вміти працювати з великими масивами даних;
- знати англійську мову на рівні Intermediate.
Досвід в телекомунікаційній компанії або інших компаніях, що надають схожі послуги, вітається.
Працювати можна віддалено або в офісі в Києві. Детальніше про вакансію читайте за посиланням.
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Консультант з підтримки продажів хмарних продуктів Microsoft
Кандидат на цю посаду має можливість долучитися до роботи компанії зі світовим ім’ям, адже Microsoft активно співпрацює з Київстар у сфері хмарних технологій. Компанія шукає людину, яка працюватиме з корпоративними клієнтами Київстар. Фактично координуватиме проєкти з продажу хмарних продуктів.
У Київстар очікують, що кандидат вже буде знайомий з хмарними рішеннями Microsoft (можливо, навіть матиме відповідний сертифікат). А також матиме досвід у сфері продажу сервісних послуг та управління проєктами.
Потрапивши на цю посаду, кандидат сам обере, де йому чи їй зручніше працювати: вдома чи у київському офісі. Усі деталі вакансії – за посиланням.
Фахівець із впровадження та розвитку хмарних сервісів на платформі Microsoft
Ще одна вакансія у сфері хмарних технологій, але вже для тих, хто безпосередньо створюватиме та працюватиме з хмарними продуктами. Шукають людину, яка досліджуватиме ринок, прийматиме рішення та розроблятиме стратегії. І все це - на основі хмарних технологій.
Для цієї роботи потрібно бути технічно підкованим і знати:
- Хмарні продукти Microsoft Azure, MSO 365 та продукти Cyber Security;
- Ціноутворення для В2В;
- Як створювати та запускати на ринок хмарні продукти;
- MS Office (зокрема MS PowerPoint, Excel);
- Англійську мову на рівні Upper Intermediate.
У київській вакансії зазначають, що досвід успішно реалізованих проєктів в якості керівника проєктів також буде перевагою.
Фахівець із продажу
Фахівців з продажу шукають у Львові та Києві. Вони безпосередньо працюватимуть з клієнтами у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, продуктів Big Data та хмарних рішень. А також шукатимуть нових клієнтів. Серед обов’язків зокрема підготовка презентацій, проведення перемовин та укладання угод.
Ідеальний кандидат повинен мати:
- Досвід роботи в продажах, бажано у сегменті B2B;
- Навички проведення переговорів, здатність знаходити нестандартні підходи та рішення;
- Презентаційні навички;
- Вищу освіту.
Також перевагу віддадуть кандидатам, які на додачу матимуть ще й:
- Досвід роботи в телекомі або IT;
- Посвідчення водія категорії В;
- Знання англійської мови на рівні Intermediate.
Детальніше почитати про вакансію можна за посиланням.
Фахівець з продажу корпоративних рішень
Фахівців із продажу корпоративних рішень шукають у Сумах, Ужгороді, Рівному, Києві, та Одесі. Але у вакансії наголошують, що, дбаючи про безпеку своїх працівників, компанія не поспішає повертати їх в офіси.
Вимоги до кандидатів ідентичні. Відмінність в обов’язках: працівник пропонуватиме клієнтам готові рішення на базі Microsoft Modern Workplace та Microsoft Azure.
Фахівець з розвитку корпоративних клієнтів
На цю посаду розглядають кандидатів з Рівного, Дніпра та Києва. Основні функціональні обов’язки:
- Побудова та розвиток міцних відносин із закріпленими клієнтами;
- Підтримка та опрацювання звернень клієнтів відповідно до стандартів компанії Київстар;
- Проведення зустрічей з клієнтами з метою поліпшення якості обслуговування та продажу додаткових послуг;
- Підготовка документів та участь у тендерних закупівлях;
- Робота з дебіторською заборгованістю по клієнтах закріпленої бази;
- Аналіз клієнтів на предмет ризику переходу до інших операторів з наступними діями по їх утриманню.
Шукають кандидати з досвідом роботи від 2 років у сфері обслуговування або продажів корпоративним клієнтам.
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Чому саме Київстар
Незалежно від вакансії компанія обіцяє такі умови праці:
- Віддалене робоче місце, з можливістю відвідувати офіс;
- Програма онбордінгу, що дозволяє легко та швидко адаптуватися новачкам в компанії в режимі он-лайн;
- Один з найкращих в Україні соцпакетів із медичним страхуванням та допомогою в різних життєвих ситуаціях;
- Гідна оплата праці офіційна;
- Безмежні можливості онлайн навчання тренінги, курси;
- Професійний та особистий розвиток;
- Бонуси за якісну роботу.
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