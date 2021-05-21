Київстар Бізнес шукає фахівців у команду Big Data

Київстар розвиває напрям роботи з бізнес-клієнтами, зокрема створює для них нові продукти у сфері Big Data. Які вакансії в цьому та інших напрямках пропонує компанія, читайте на Бізнес 24.

Нафтою XXI століття називають дані. І недарма, адже дані допомагають розвиватися бізнесу та містам, шукати нових клієнтів та робити персоналізовані пропозиції, створювати нові продукти та послуги, ухвалювати ефективні рішення та підвищувати продуктивність. Лишень відкриті дані принесли економіці України 700 мільйонів доларів, згідно з дослідженням TAPAS, і ця сума зростатиме в геометричній прогресії.

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Відповідно й людей, які працюють з даними, вміють їх обробляти, аналізувати та створювати на їхній основі нові цікаві рішення ринок потребує все більше. Вибір вакансій такий широкий, що долучитися до команд, які будують цифрове майбутнє, досить просто.

Зокрема, таких фахівців потребує й Київстар, який вже не перший рік позиціонує себе експертом в роботі з Big Data. Адже Київстар – найбільший мобільний оператор із базою абонентів в майже 26 мільйонів. А це відкриває великі можливості для роботи з даними. Сьогодні компанія пропонує бізнесу цілу екосистему сучасних сервісів на основі Big Data та хмарних технологій, які допомагають працювати та розвиватися компаніям різних масштабів та напрямів діяльності – з ними легко вдосконалювати бізнес та робити його ефективнішим.

24 канал підготував підбірку актуальних вакансій, які зараз пропонує Київстар Бізнес.

Вакансії в Київстар Бізнес

Менеджер продуктів Big Data

У Київстар Бізнес з’явилось вакантне місце для людини, яка контролюватиме весь процес розробки нових продуктів Big Data: від планування та визначення пріоритетів до презентації готового продукту замовнику.

Ця посада потребує сильних комунікаційних навичок, адже потрібно з одного боку спілкуватися з клієнтами, а з іншого – координувати роботу фахівців компанії. Тож вітається досвід в управлінні проєктами та успішному запуску продуктів. Потрібно знати, як працювати з Jira, PowerPoint, Excel та вміти візуально представляти продукти. Усі деталі за посиланням.

У компанії Київстар десятки вакансій у сфері Big Data / Фото Unsplash

Бізнес-аналітик Big Data

А це вже вакансія, яка потребує технічних знань, причому глибоких. Бізнес-аналітик у Київстар буде формувати вимоги до продукту Big Data, аналізуватиме їх та розроблятиме проєктну документацію. Якщо у вас є потрібні знання, сміливо подавайтеся на посаду:

Розуміння принципів REST API;

Досвід роботи з базами даних Oracle та глибокі знання SQL;

Чітке розуміння SDLC, UML, BPMN, BPMN.

Розуміння архітектури систем класу DWH.

Тестування API (Postman, SoapUI), написання тестових кейсів;

Знання інструментів управління вимогами (принаймні JIRA & Confluence).

Ця вакансія ідеально підійде бізнес-аналітикам з дворічним досвідом роботи, які мають вищу технічну освіту або освіту у сфері фінансів чи маркетингу.

Інженер Big Data

Якщо хочете не просто працювати у сфері Big Data, а її творити, то вакансія інженера Big Data саме для вас, адже такий фахівець створює та управляє інфраструктурою та інструментами Big Data компанії. Щоб долучитися до команди Київстар Бізнес, потрібно:

Мати понад рік досвіду в розробці програмного забезпечення;

Знати принципи CI / CD та мати практичний досвід роботи з Git;

Мати досвід роботи з Python або Scala для Apache Spark та знати SQL;

Розумітися на системному адмініструванні Linux (сценарії bash, завдання cron тощо);

Знати Hadoop stack.

Усі деталі – за посиланням.

Старший Data Scientist

Ще одна вакансія, яка лежить в основі Big Data. Фахівець із науки про дані в Київстар тісно співпрацюватиме з інженерами Big Data, розроблятиме алгоритми та прогнози на основі даних.

Серед вимог:

Три роки досвіду роботи з Python, глибокі знання SQL;

Розуміння теоретичних концепцій статистики / ймовірності, машинного навчання;

Досвід використання Data Science для досягнення комерційних цілей.

Більше про вимоги та обов’язки читайте за посиланням. До слова, професії Data Scientist та Data Engineer входять до списку 10 найбільш оплачуваних професій майбутнього.

Консультант з підтримки продажів хмарних продуктів Microsoft

Працювати в одній з найбільших компаній України – круто, а працювати в одній з найбільших компаній України, яка співпрацює з однією з найбільших компаній світу – ще краще. Київстар Бізнес шукає людину, яка займатиметься продажами хмарних продуктів Microsoft: від етапу ведення переговорів з замовниками до моніторингу реалізації проєкту.

Щоб потрапити на роботу, потрібно мати досвід у сфері продажу сервісних продуктів та управлінні проєктами. Сертифікат із хмарних рішень Microsoft буде перевагою. Більше про вакансію читайте на сайті.

Експерт з роботи з продуктами Big Data

Київстар Бізнес шукає фахівця, який буде містком між спеціалістами Big Data Київстар та бізнес-клієнтами компанії. Серед його / її обов’язків буде:

Тісна співпраця з командою з продажу та взаємодія з клієнтами;

Аналіз продукції на основі відгуків клієнтів для подальшого вдосконалення;

Пропозиції для вдосконалення пропозицій та маркетингових рішень.

Від ідеального кандидата очікують досвід у маркетингу, веденні проєктів та вміння працювати з цифровими інструментами, графіками, таблицями тощо. Перевагою будуть базові навички в SQL.

Вакансію розмістили для охочих працювати у Києві. Проте на час карантину співбесіди проводять онлайн та обговорюють можливість віддаленої роботи. Усі деталі вакансії за посиланням.

Експерт з конфігураційних кампаній

Ще одна вакансія зі сфери маркетингу, але вона не потребує так багато комунікацій. Серед обов’язків кандидата:

Розробка маркетингових кампаній;

Створення звітів про результати діяльності із залучення користувачів;

Аналіз та підготовка пропозиції щодо вдосконалення роботи проведених кампаній;

Технічне обслуговування та оновлення поточних кампаній.

У свою команду Київстар Бізнес прагне залучити фахівця, який вже має досвід роботи конфігуратором кампаній (Facebook, Google). Він чи вона повинен вміти працювати з Excel та мати базові навички SQL. Перевагою буде досвід в telco. Детальніше про обов’язки та необхідні навики можна дізнатися в описі вакансії.

Детальніше про одну з професій Місто без заторів або туристичний потенціал: що робить аналітика великих даних

Фахівець з розвитку бізнес-клієнтів

У Київстар Бізнес шукають людину, яка розвиватиме клієнтську базу компанії: шукатиме нових та працюватиме з теперішніми. До обов’язків також входять налагодження комунікації з іншими підрозділами та підготовка презентацій, договорів і ведення переговорів.



Візуальна презентація є важливою частиною роботи з клієнтами / Фото Unsplash

Ідеальний кандидат повинен мати досвід роботи в продажах, бажано у сегменті B2B, досвід в телекомі або IT буде перевагою. Зважаючи на обов’язки, майбутній працівник Київстар Бізнес повинен мати сильні комунікаційні навички, а також вміти представляти продукти та послуги. Податися на вакансію та дізнатися про неї більше можна за посиланням.

Чому саме Київстар

Незалежно від вакансії, компанія обіцяє такі умови праці: