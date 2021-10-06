Яке місто України – найкраще для ведення бізнесу: оновлений рейтинг Forbes

6 жовтня 2021 , 16:53
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Джерело:

Forbes

Київ став найкращим містом для ведення бізнесу за версією Forbes. Торішній лідер, Івано-Франківськ, опустився на четверту сходинку.

Мета такого дослідження – допомогти інвесторам у виборі оптимальної географії для розвитку своїх проєктів. Однак, чому Forbes вирішив оновити рейтинг?

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"Ми внесли низку змін у методологію. Додався показник готовності міст до пандемії. Довелося врахувати й те, що Держстат тепер звітує про показники субнаціонального рівня з урахуванням нового адміністративно-територіального поділу, тому в деяких випадках доступні показники не міст, а районів. Як і раніше, ми оцінювали всі міста з населенням понад 90 000 людей на контрольованій частині України", – повідомляє джерело. 

Київ став лідером, піднявшись з четвертої позиції. Запорукою успіху стало те, що у місті – найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення. Не завадив навіть той факт, що передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж столиця.

Івано-Франківськ, який раніше був лідером, опустився на четверту сходинку. Адже, місто значно втратило в умовах прозорості місцевої влади й регіональному рейтингу Doing Business. 

Позитивну динаміку показало й місто Ірпінь, що піднялося на 7-му сходинку з 13-ї. Найгірша динаміка простежується у Кам’янця-Подільського, який опустився відразу на вісім позицій. 

Львів посів третє місце, де розвитком міста задоволенні 56 % населення. 


Рейтинг найкращих міст для ведення бізнесу за версією Forbes / Фото Forbes

За якими критеріями Forbes здійснювало рейтинг

Рейтинг міст складено на основі 10-ти критеріїв, які мають "рівну" вагу. До рейтингу залучені міста з населенням понад 90 000 осіб, крім 10-ти міст, що станом на 1 вересня 2021 року розташовані на територіях, не підконтрольних Україні. Максимальна оцінка за кожним з критеріїв становить 100 балів. Отож:

  1. "Прозорість міської влади";
  2. "Ділова активність";
  3. "Регіональний Doing Business";
  4. "Купівельна спроможність";
  5. "Транспортне сполучення";
  6. "Безпека";
  7. "Освіта";
  8. "Готовність до пандемії";
  9. "Міграційна привабливість";
  10. "Екологічна ситуація".
Автор: Наталія Гулій