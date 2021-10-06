Мета такого дослідження – допомогти інвесторам у виборі оптимальної географії для розвитку своїх проєктів. Однак, чому Forbes вирішив оновити рейтинг?

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"Ми внесли низку змін у методологію. Додався показник готовності міст до пандемії. Довелося врахувати й те, що Держстат тепер звітує про показники субнаціонального рівня з урахуванням нового адміністративно-територіального поділу, тому в деяких випадках доступні показники не міст, а районів. Як і раніше, ми оцінювали всі міста з населенням понад 90 000 людей на контрольованій частині України", – повідомляє джерело.

Київ став лідером, піднявшись з четвертої позиції. Запорукою успіху стало те, що у місті – найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення. Не завадив навіть той факт, що передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж столиця.

Івано-Франківськ, який раніше був лідером, опустився на четверту сходинку. Адже, місто значно втратило в умовах прозорості місцевої влади й регіональному рейтингу Doing Business.

Позитивну динаміку показало й місто Ірпінь, що піднялося на 7-му сходинку з 13-ї. Найгірша динаміка простежується у Кам’янця-Подільського, який опустився відразу на вісім позицій.

Львів посів третє місце, де розвитком міста задоволенні 56 % населення.



Рейтинг найкращих міст для ведення бізнесу за версією Forbes / Фото Forbes

За якими критеріями Forbes здійснювало рейтинг

Рейтинг міст складено на основі 10-ти критеріїв, які мають "рівну" вагу. До рейтингу залучені міста з населенням понад 90 000 осіб, крім 10-ти міст, що станом на 1 вересня 2021 року розташовані на територіях, не підконтрольних Україні. Максимальна оцінка за кожним з критеріїв становить 100 балів. Отож: