Бренд ювелірних виробів Swarovski зняв свій рекламний ролик у Києві. У зйомках взяли участь акторки Ґвендолін Крісті та Айла Джонстон. Вони є зірками фільмів "Гра престолів", "Зоряні війни" та "Ферзевий гамбіт".

Також у зйомках брала участь модель Адво Абоа. Проєкт організував київський Family Production.

Зверніть увагу Кросівки зі справжньою людською кров'ю заборонили продавати: суд задовольнив позов Nike

У ролику видно кілька київських локацій. Зокрема, висотну будівлю на Позняках. Для окремих сцен будували спеціальні декорації. Сюжет ролика

На відео зобразили "диво-лабораторію", у якій нібито створюють кристали Swarovski. Щоб вразити глядачів, використали понад 150 кілограмів кристалів.



У Києві зняли надзвичайний ролик / Фото The Village

Співзасновниця та виконавча продюсерка Family Production Анастасія Буковська зазначила, що її з колегами надихає той факт, що Swarovski вирішили зняти ролик про ребрендинг в Україні.

Вона розповіла, що через пандемію та карантинні обмеження було досить складно працювати, але це не завадило отримати гарний результат.

Ми завжди серйозно ставимося до безпеки, але цього разу пильнували учасників зйомок ще фанатичніше,

– сказала Буковська.

Хто працював над проєктом

У знімальній групі було 200 людей. Варто зауважити, що 35 із них були з різних країн світу. Також з різних куточків світу привозили костюми.

Варто прочитати Сяяв від щастя: Джефф Безос був у захваті від логотипу Amazon і сказав кумедну фразу

Замовником проєкту була американська креативна агенція General Idea та продакшн-компанія Park Pictures. Південноафриканський фахівець Теренс Ніл був режисером відео.

Теренс Ніл працював з:

Adidas;

Beats by Dr. Dre;

Budweiser;

Die Antwoord;

Skrillex.

Заради режисера Теренса Ніла вся група готова буквально не спати ночами,

– запевнила Буковська.

Оператор – Даррен Лью. Він працював над фільмом "Ірландець", а також знімав кліпи для Бейонсе та Девіда Бові.

Стилістка Беа Акерлунд, яку залучили до зйомок, працювала з Lady Gaga, Бейонсе та Мадонною.

У Києві зняли рекламу Swarovski: відео