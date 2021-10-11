Суміжні професії, серед яких допоміжний персонал кухні, офіціанти та бармени, також у дефіциті. Однак саме повари очолюють список найзатребуваніших професій у ресторанній та туристичній галузях, коли гіди та екскурсоводи – навпаки, втрачають попит.
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Ситуація на вітчизняному ринку праці
Загалом у категорії "туризм, готелі, ресторани" конкурс на одне робоче місце становить у середньому 1,5 людей. Найчастіше бізнес шукає:
- поварів – 24% всіх вакансій;
- допоміжний персонал кухні – 19%;
- офіціантів та барменів – 12%.
На керівні посади у галузі попит у рази менший, але теж присутній – у сфері обслуговування шукають менеджерів для прийому та розміщення гостей, кейтерингу, бронювання і продажу туристичних послуг.
Мінімальна кількість пропозицій для хостес, організаторів конференцій, спеціалістів з оформлення віз, а попит на екскурсоводів та гідів зовсім впав – тут зосереджено лише 0,3% вакансій всієї галузі.
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Рівень зарплат
Зарплатна пропозиція у категорії "туризм, готелі, ресторани" напряму залежить від рівня попиту на конкретного спеціаліста, його навичок, досвіду роботи та регіону.
У середньому оклад працівника у галузі становить 14 тисяч гривень, але можна знайти як варіанти у понад 35 тисяч гривень, так і на рівні 7 тисяч гривень. Новачкам без досвіду у столиці в середньому готові платити 11 тисяч гривень.
Найвищі зарплати саме у поварів. Так, у середньому професіоналу готові платити 26 400 гривень, що всього на 600 гривень менше зарплатного рівня керівників туристичного бізнесу.
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Де найбільший попит
Наразі саме столиця залишається лідером з кількості пропозицій роботи у категорії "туризм, готелі, ресторани", зосереджуючи близько 22,5% всіх вакансій цієї галузі на вітчизняному ринку праці.
Шукати високооплачувану роботу повара найкраще у Києві та великих обласних містах, таких, як:
- Львів;
- Одеса;
- Дніпро;
- Харків;
- Запоріжжя.
Хоча офіціантам та працівникам кухні знайти сезонну роботу можна й у курортних регіонах, зарплатні пропозиції там варіюються на рівні від 11 400 до 12 800 гривень.