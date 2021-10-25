Китайський стрімер продав товарів на 1,9 мільярда доларів всього за день

Продавець-стрімер Остін Лі Цзяці, більш відомий як "Король помад", продав товарів на суму 1,9 мільярда доларів. Це був лише перший день щорічного фестивалю покупок Alibaba Group Holding Ltd.

Остін Лі впродовж 12 годин у прямому ефірі продавав різні продукти компанії Alibaba: від гелів для душу до навушників. Стрім зібрав 250 мільйонів глядачів. Так, йому вдалося встановити рекорд як за обсягом продажів, так і за кількістю переглядів, повідомляє taosj.com.

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Зазвичай у нас щодня близько 20 мільйонів переглядів, але сьогодні у нас 250 мільйонів. Дівчата, звідки ви беретеся?

– написав Остін Лі на Weibo.

До слова, Остін Лі заробить 20% від всіх проданих товарів. Тобто за 12 годин роботи у прямому ефірі він заробив близько 380 мільйонів доларів. Щоправда, це лише попередні продажі, від частини покупок ще можуть відмовитися.

Що відомо про Остіна Лі Цзяці Почав свою кар'єру Лі як звичайний консультант у магазині косметики. Сьогодні ж його називають найкращим продавцем косметичних засобів у Китаї. Якось він продав 15 тисяч помад всього за 5 хвилин. У своїх прямих ефірах він дає глядачам б'юті-поради та тестує всі помади на собі. Саме через це його й почали називати "Королем помад". Його кар'єра приносить йому чималі гроші.

Почав свою кар'єру Лі як звичайний консультант у магазині косметики. Сьогодні ж його називають найкращим продавцем косметичних засобів у Китаї. Якось він продав 15 тисяч помад всього за 5 хвилин. У своїх прямих ефірах він дає глядачам б'юті-поради та тестує всі помади на собі. Саме через це його й почали називати "Королем помад". Його кар'єра приносить йому чималі гроші. Time прогнозує, що до 2023 року в Остіна Лі на рахунках вже буде 15 мільярдів доларів.

"День холостяків" у Китаї

У 2009 році компанія Alibaba започаткувала "День холостяків" – фестиваль покупок для чоловіків та жінок, які не перебувають у стосунках. Це щось схоже до "Чорної п'ятниці" чи "Кіберпонеділка", коли ритейлери знижують ціни на свої товари.

Пандемія коронавірусу лише підживила інтерес споживачів до онлайн-покупок. До прикладу, у 2020 році Alibaba за час фестивалю (він триває 3 тижні) продала товарів на суму 75 мільярдів доларів.



У 2020 році Остін Лі в "День холостяків" продав товарів на суму 145 мільйонів доларів / Фото Youku