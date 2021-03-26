Китайський стартап електромобілів Nio закриває завод. Причиною стала глобальна нестача напівпровідників. Відомо, що заводи не працюватимуть 5 днів.

Про таке рішення компанія повідомила у п'ятницю, 26 березня. За словами представників, припинення виробництва скоротить поставки NIO в першому кварталі принаймні на 500 автомобілів.

Цікаво Конкуруватиме з Tesla: китайці представили новий електрокар Nio – розкішні фото, ціна

У такий спосіб очікувані поставки в перші 3 місяці 2021 року становлять 19 500 автівок. Варто нагадати, що прогнозували поставки приблизно у 20 500 автомобілів.

Навіть зі скороченням, NIO все одно матиме більшу кількість поставок автомобілів на початку 2021 року, ніж конкуренти Xpeng і Li Auto.

Чому бракує напівпровідників

Високоспеціалізований ланцюжок поставок чіпів постраждав від наслідків пандемії COVID-19, а також торгової напруженості між Китаєм і США, яка розпочалася при адміністрації Трампа.

До слова. У 2020 році акції компанії NIO злетіли в 12 разів. Вони подорожчали на 1105%.