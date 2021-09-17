Виступ Ілона Маска сприйняли доволі неоднозначно, адже багатій вперше зачитував готові відповіді на запитання, які йому надіслали завчасно. Раніше мільярдер часто робив гучні і подекуди скандальні заяви імпульсивно та спонтанно.

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Про що розповідав Ілон Маск

Ілон Маск прокоментував плани Tesla щодо зосередження виробництва авто у Китаї, щоб зменшити їх вартість та задовольнити велику частку попиту на ринку, який є найбільшим авторинком у світі.

СЕО Tesla також не оминув увагою питання конкуренції з китайськими автовиробниками. За словами мільярдера, саме вони є лідерами у галузі програмного забезпечення.

Я дуже поважаю багатьох китайських автовиробників за їх внесок у розвиток технологій. Згідно з моїм спостереженням, китайські автомобільні компанії є найбільш конкурентоспроможними у світі, особливо через те, що дуже добре знаються на програмному забезпеченні,

– додав Маск.

На початку 2021 року Tesla оголосила про деякі проблеми з реалізацією своїх авто у Китаї. Мовиться про конфіденційність даних – Народно-визвольна армія Китаю заборонила паркувати Tesla поблизу військових баз та адміністративних будівель через встановлені в автівках камери.

Тоді Маск заявив, що "Tesla не використовує свої камери з метою шпигунства за Китаєм", однак на заборону це жодним чином не вплинуло.

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