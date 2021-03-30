У всьому винна бавовна: у Китаї почали закривати магазини H&M через скандальну заяву

У Китаї орендодавці почали закривати магазини H&M. Причиною стала заява ритейлера про те, що він відмовлятиметься використовувати бавовну, вироблену уйгурами в автономному районі Китаю Сіньцзяні. Торгові центри вважають таке рішення неповагою до держави.

Для компанії новини про закриття – не найкращі. Є загроза, що вони втратять свій четвертий за величиною ринок. Його випереджає лише Німеччина, США і Велика Британія.

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Щонайменше 6 магазинів H&M вже закрили, зокрема у таких містах:

Урумчі;

Іньчуань;

Чанчунь;

Ляньюньган.

Орендатори знімають вивіски H&M. Якщо шукати магазини через Apple Maps – їх тепер значно менше. Водночас Google Maps показує ще понад 10 точок H&M. Та варто зазначити, що у Китаї цей додаток заблокований – ним можна користуватись лише через VPN.

Таку ж заяву про бавовну зробили Nike і Adidas, що також розізлило їхніх покупців.

Станом на листопад 2020 року у Китаї було 505 магазинів H&M.