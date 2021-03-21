У Китаї вважають, що авто Tesla може шпигувати за військовими та чиновниками країни. Через це їм не дозволяють їздити на транспорті цієї компанії. Водночас генеральний директор Tesla Ілон Маск вже відреагував на таку інформацію.

У Китаї заборонили їздити на Tesla також працівниками стратегічних підприємств і "чутливих" галузей. Запевнили, що це може бути загрозою нацбезпеці.

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Чому влада Китаю так вважає

Там провели випробування. З'ясували, що оптичні сенсори електромобілів Tesla можуть передавати зображення.

Саме з цією причини влада побоюється, що інформацію про їхніх громадян передаватимуть в США. Зазначили, що це можуть робити навіть з геолокацією, особистою інформацією водія та номерами телефонів.

Також у Китаї вирішили заборонити в'їзд Tesla на військові бази і в житлові комплекси для працівників "чутливих" підприємств і деяких державних агентств.

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Маск вже відреагував

Генеральний директор компанії Ілон Маск запевнив, що Tesla ніколи не надаватиме уряду США дані, зібрані транспортними засобами в Китаї або інших країнах.

Якби комерційна компанія дійсно брала участь в шпигунстві – негативні наслідки для неї були б надзвичайно поганими,

– наголосив Маск.

Він додав, що у Tesla є дуже сильний стимул бути конфіденційними з будь-якою інформацією. Річ у тім, що якщо будуть докази шпигунства – компанію просто закриють.