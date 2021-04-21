Китай вкладе 3 мільярди доларів в суперкомп'ютери для аналізу даних з космосу

Центр суперкомп'ютерів для аналізу даних, отриманих з космосу, планують побудувати у Південному космічному порту Китаю Веньчан до кінця цього року. Це обійдеться в 3,1 мільярда доларів.

Космічні плани Китаю

Суперкомп'ютерний центр надаватиме послуги з передачі великих даних для галузей промисловості, включаючи аерокосмічну та морську галузі. Державні ЗМІ пишуть про початок роботи центру у 2022 році.

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У наступне десятиліття Китай планує запустити величезні сузір'я комерційних супутників, які можуть пропонувати різні послуги, починаючи від високошвидкісного Інтернету для літаків і закінчуючи відстеженням поставок вугілля.

Як досягнуть мети

Щоб задовольнити попит на запуски супутників, Китаю доведеться:

будувати більші ракети, які можуть нести більше супутників;

будувати більше місць запуску ракет;

водночас робити ракети більшими та створювати більше місць для запуску.



Місце запуску ракет у Китаї / Фото CNSA

Наразі Китай має чотири місця запуску – три внутрішні та один у Веньчані в провінції Хайнань. Раніше цього місяця уряд Китаю заявив, що планує нову комерційну космічну базу в Хайнані, щоб задовольнити попит на запуски, який зростає.