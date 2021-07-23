Китай "вбиває" приватну освіту: втрати бізнесу перевищили 16 мільярдів

Китай заборонить компаніям, які займаються навчанням у форматі репетиторства, залучати капітал через IPO. Документ також забороняє зареєстрованим на біржі компаніям залучати капітал для інвестицій в агентства академічного навчання.

Китайська індустрія позашкільного репетиторства в останні роки переживає значне зростання. Особи, що можуть собі дозволити додаткові заняття для дітей, вважають такі заняття ефективними способами для підвищення рівня освіти та вступу молоді у кращі професійні та вищі навчальні заклади країни.

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Пекін занепокоєний бумом репетиторства

Бум репетиторства, однак, стурбував Пекін, оскільки це призвело до великого навантаження на учнів і збільшення фінансового навантаження на батьків. Офіційна влада Китаю виказує стурбованість тим, що зростання витрат на позашкільну академічну підготовку може привести до збільшення нерівності в освіті й викликати соціальні потрясіння.

Уряд вирішив "вбити" цей сектор, тому що він створив занадто багато проблем, починаючи від нерівності в освіті й закінчуючи низькою народжуваністю. Якщо кращий спосіб потрапити в хороші школи – це відвідування приватних курсів репетиторів, то багаті діти матимуть несправедливу перевагу перед бідними,

– говорить Лі Чендун, засновник пекінського аналітичного центру Dolphin Think Tank.

Сувора заборона для іноземців займатись репетиторством із китайськими дітьми

Зі слів, аналітиків, у новому документі також наголошується на тому, що Пекін буде "суворо" забороняти іноземцям займатися репетиторством з китайськими дітьми. Таке обмеження може припинити діяльність на територію Китаю таких освітніх технологічних компаній, як VIPKID, яка організовує онлайн-уроки для китайських дітей з викладачами із США та Канади.

Ідеологічні проблеми з іноземними вчителями

Комуністична влада Китаю жорстко контролює іноземний вплив / Фото CNN

Колишній співробітник відділу пропаганди Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, партійного органу, що відповідає за цензуру та ЗМІ, повідомив, що Пекін пішов на цей крок після того, як виявив ідеологічні проблеми в приватному репетиторстві за участю іноземців.

Ми повинні відновити контроль в цій галузі,

– сказав колишній комуністичний партпрацівник.

Колосальні втрати освітнього бізнесу Китаю: 16 мільярдів доларів за один день

Три найбільші китайські освітні компанії, які котируються на біржі у Нью-Йорку, лише на фоні попередніх даних про нові обмеження з боку уряду Китаю, не дорахувались майже 60% капіталізації. У доларовому еквіваленті акції TAL Education, Gaotu Techedu й New Oriental Education втратили майже 16 мільярдів доларів

TAL – найбільша за ринковою вартістю освітня компанія Китаю, має у штаті близько 45 тисяч співробітників і керує 990 навчальними центрами у 102 містах країни.

Китайські інвестори у сфері освіти, вже заявили про те, що ці кроки уряду стануть причиною кредитної кризи та масових звільнень в цій галузі.

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А також поховали надії Yuanfudao і Zuoyebang, двох провідних компанії у сфері онлайн-освіти, які відомі зокрема підготовкою дітей до вступу у навчальні заклади, на розміщення акцій в США чи Гонконзі.